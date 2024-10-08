https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/grazhdanin-i-nachalnik-gogiya-o-novykh-tekhnologiyakh-v-statistike--1052513807.html

Гражданин и начальник: Гогия о новых технологиях в статистике

Гражданин и начальник: Гогия о новых технологиях в статистике

Sputnik Абхазия

Председатель Государственного статистического комитета Абхазии Кама Гогия в эфире радио Sputnik рассказала, как внедряются новые технологии в работе ведомства. 08.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-08T15:42+0300

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Гражданин и начальник: Гогия о новых технологиях в статистике Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Гогия о новых технологиях в статистике

2-4 октября в Ташкенте проходил II Международный статистический форум стран СНГ "Новые технологии и источники данных в статистике". Программа форума посвящена вопросам управления данными, развития статистического образования, новых технологий сбора, обработки, анализа и распространения статистических данных, больших и административных данных, применения искусственного интеллекта в статистике.Форум проходил при поддержке Агентства статистики при президенте Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ. От Абхазии в форуме участвовала председатель Государственного статистического комитета Кама Гогия. В эфире радио Sputnik она рассказала о главных темах форума, о том, какой обмен опыта проходил между специалистами и как его можно использовать для развития статистики в Абхазии.Слушайте подкаст.

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