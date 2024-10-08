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Гражданин и начальник: Гогия о новых технологиях в статистике
Гражданин и начальник: Гогия о новых технологиях в статистике
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Председатель Государственного статистического комитета Абхазии Кама Гогия в эфире радио Sputnik рассказала, как внедряются новые технологии в работе ведомства. 08.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-08T15:42+0300
2024-10-08T15:42+0300
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Гражданин и начальник: Гогия о новых технологиях в статистике
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Гогия о новых технологиях в статистике
2-4 октября в Ташкенте проходил II Международный статистический форум стран СНГ "Новые технологии и источники данных в статистике". Программа форума посвящена вопросам управления данными, развития статистического образования, новых технологий сбора, обработки, анализа и распространения статистических данных, больших и административных данных, применения искусственного интеллекта в статистике.Форум проходил при поддержке Агентства статистики при президенте Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ. От Абхазии в форуме участвовала председатель Государственного статистического комитета Кама Гогия. В эфире радио Sputnik она рассказала о главных темах форума, о том, какой обмен опыта проходил между специалистами и как его можно использовать для развития статистики в Абхазии.Слушайте подкаст.
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Гражданин и начальник: Гогия о новых технологиях в статистике
15:42 08.10.2024 (обновлено: 15:58 08.10.2024)
Председатель Государственного статистического комитета Абхазии Кама Гогия в эфире радио Sputnik рассказала, как внедряются новые технологии в работе ведомства.
2-4 октября в Ташкенте проходил II Международный статистический форум стран СНГ "Новые технологии и источники данных в статистике". Программа форума посвящена вопросам управления данными, развития статистического образования, новых технологий сбора, обработки, анализа и распространения статистических данных, больших и административных данных, применения искусственного интеллекта в статистике.
Форум проходил при поддержке Агентства статистики при президенте Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ. От Абхазии в форуме участвовала председатель Государственного статистического комитета Кама Гогия.
В эфире радио Sputnik она рассказала о главных темах форума, о том, какой обмен опыта проходил между специалистами и как его можно использовать для развития статистики в Абхазии.