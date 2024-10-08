https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/moskvich-zaplatit-bolee-30-millionov-rubley-za-nezakonnyy-vvoz-yakhty-iz-abkhazii-v-rossiyu-1052511870.html

Москвич заплатит более 30 миллионов рублей за незаконный ввоз яхты из Абхазии в Россию

Москвич заплатит более 30 миллионов рублей за незаконный ввоз яхты из Абхазии в Россию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Москвич заплатит более 30 миллионов рублей за нарушение условий временного ввоза яхты из Абхазии в Россию, сообщила пресс-служба ФТС. 08.10.2024, Sputnik Абхазия

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2024-10-08T12:00+0300

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СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Москвич заплатит более 30 миллионов рублей за нарушение условий временного ввоза яхты из Абхазии в Россию, сообщила пресс-служба ФТС. Мужчина подал декларацию на реэкспорт судна через год и должен был пройти маршрутом Сочи-Гагра, но яхта так и не покинула территориальные воды России. А нарушитель снова подал декларацию на временный ввоз. Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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