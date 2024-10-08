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Москвич заплатит более 30 миллионов рублей за незаконный ввоз яхты из Абхазии в Россию
Москвич заплатит более 30 миллионов рублей за незаконный ввоз яхты из Абхазии в Россию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Москвич заплатит более 30 миллионов рублей за нарушение условий временного ввоза яхты из Абхазии в Россию, сообщила пресс-служба ФТС. 08.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Москвич заплатит более 30 миллионов рублей за нарушение условий временного ввоза яхты из Абхазии в Россию, сообщила пресс-служба ФТС. Мужчина подал декларацию на реэкспорт судна через год и должен был пройти маршрутом Сочи-Гагра, но яхта так и не покинула территориальные воды России. А нарушитель снова подал декларацию на временный ввоз. Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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Москвич заплатит более 30 миллионов рублей за незаконный ввоз яхты из Абхазии в Россию
12:00 08.10.2024 (обновлено: 15:01 08.10.2024) СУХУМ, 8 окт – Sputnik.
Москвич заплатит более 30 миллионов рублей за нарушение условий временного ввоза яхты из Абхазии в Россию, сообщила
пресс-служба ФТС.
Яхту, прибывшую из республики, задекларировали как транспортное средство для личного пользования с освобождением от таможенных платежей. Она могла находиться в России не дольше года, а после требовался вывоз или уплата таможенных пошлин.
Мужчина подал декларацию на реэкспорт судна через год и должен был пройти маршрутом Сочи-Гагра, но яхта так и не покинула территориальные воды России. А нарушитель снова подал декларацию на временный ввоз.
Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.