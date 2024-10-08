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Открыт прием заявок на обучение в России по квотам
Открыт прием заявок на обучение в России по квотам
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Россотрудничество открыло прием заявок от иностранных граждан и соотечественников на обучение в России в пределах квоты Правительства... 08.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-08T19:01+0300
2024-10-08T19:01+0300
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Россотрудничество открыло прием заявок от иностранных граждан и соотечественников на обучение в России в пределах квоты Правительства РФ.Как сообщает Представительство Россотрудничества в Абхазии, для абхазских абитуриентов выделено 110 квот. Согласно плану приема на 2025-2026 годы квоты распределены по следующим направлениям: Кандидаты на конкурсный отбор для бесплатного обучения в российских вузах должны заполнить анкеты-заявления.Представительство проводит консультации в будние дни с 15:00 до 16:00 в сухумском офисе на улице Генерала Дбар, 3.
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представительство россотрудничества в украине, россотрудничество, абхазия, студенты, школьники, россия
представительство россотрудничества в украине, россотрудничество, абхазия, студенты, школьники, россия
Открыт прием заявок на обучение в России по квотам
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Россотрудничество открыло прием заявок от иностранных граждан и соотечественников на обучение в России в пределах квоты Правительства РФ.
Как сообщает Представительство Россотрудничества в Абхазии, для абхазских абитуриентов выделено 110 квот.
Согласно плану приема на 2025-2026 годы квоты распределены по следующим направлениям:
компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность – 10;
науки о Земле, биологические науки – 2;
техника и технология строительства – 5;
электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение – 7;
железнодорожный транспорт – 22;
творческие специальности по линии Министерства культуры – 3;
средства массовой информации и информационно-библиотечное дело – 3;
образование и педагогические науки – 3;
языкознание и литературоведение – 3;
Кандидаты на конкурсный отбор для бесплатного обучения в российских вузах должны заполнить анкеты-заявления.
Представительство проводит консультации в будние дни с 15:00 до 16:00 в сухумском офисе на улице Генерала Дбар, 3.