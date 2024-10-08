https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/otkryt-priem-zayavok-na-obuchenie-v-rossii-po-kvotam--1052516028.html

Открыт прием заявок на обучение в России по квотам

Открыт прием заявок на обучение в России по квотам

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Россотрудничество открыло прием заявок от иностранных граждан и соотечественников на обучение в России в пределах квоты Правительства... 08.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-08T19:01+0300

2024-10-08T19:01+0300

2024-10-08T19:01+0300

в абхазии

представительство россотрудничества в украине

россотрудничество

абхазия

студенты

школьники

россия

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Россотрудничество открыло прием заявок от иностранных граждан и соотечественников на обучение в России в пределах квоты Правительства РФ.Как сообщает Представительство Россотрудничества в Абхазии, для абхазских абитуриентов выделено 110 квот. Согласно плану приема на 2025-2026 годы квоты распределены по следующим направлениям: Кандидаты на конкурсный отбор для бесплатного обучения в российских вузах должны заполнить анкеты-заявления.Представительство проводит консультации в будние дни с 15:00 до 16:00 в сухумском офисе на улице Генерала Дбар, 3.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

представительство россотрудничества в украине, россотрудничество, абхазия, студенты, школьники, россия