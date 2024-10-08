Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/otkryt-priem-zayavok-na-obuchenie-v-rossii-po-kvotam--1052516028.html
Открыт прием заявок на обучение в России по квотам
Открыт прием заявок на обучение в России по квотам
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Россотрудничество открыло прием заявок от иностранных граждан и соотечественников на обучение в России в пределах квоты Правительства... 08.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-08T19:01+0300
2024-10-08T19:01+0300
в абхазии
представительство россотрудничества в украине
россотрудничество
абхазия
студенты
школьники
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/02/1042397196_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5eb47ecc5fef5417e97db24d42eba8ee.jpg
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Россотрудничество открыло прием заявок от иностранных граждан и соотечественников на обучение в России в пределах квоты Правительства РФ.Как сообщает Представительство Россотрудничества в Абхазии, для абхазских абитуриентов выделено 110 квот. Согласно плану приема на 2025-2026 годы квоты распределены по следующим направлениям: Кандидаты на конкурсный отбор для бесплатного обучения в российских вузах должны заполнить анкеты-заявления.Представительство проводит консультации в будние дни с 15:00 до 16:00 в сухумском офисе на улице Генерала Дбар, 3.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/02/1042397196_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_85aa8b22739c9c5417d4a456557bbf11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
представительство россотрудничества в украине, россотрудничество, абхазия, студенты, школьники, россия
представительство россотрудничества в украине, россотрудничество, абхазия, студенты, школьники, россия

Открыт прием заявок на обучение в России по квотам

19:01 08.10.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук Олимпиада для школьников в рамках межвузовской выставки
Олимпиада для школьников в рамках межвузовской выставки - Sputnik Абхазия, 1920, 08.10.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Россотрудничество открыло прием заявок от иностранных граждан и соотечественников на обучение в России в пределах квоты Правительства РФ.
Как сообщает Представительство Россотрудничества в Абхазии, для абхазских абитуриентов выделено 110 квот.
Согласно плану приема на 2025-2026 годы квоты распределены по следующим направлениям:
компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность – 10;
науки о Земле, биологические науки – 2;
архитектура, дизайн – 4;
техника и технология строительства – 5;
электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение – 7;
экономика – 1;
авиация – 24;
медицина – 11;
таможенное дело – 5;
железнодорожный транспорт – 22;
творческие специальности по линии Министерства культуры – 3;
средства массовой информации и информационно-библиотечное дело – 3;
образование и педагогические науки – 3;
языкознание и литературоведение – 3;
аспирантура – 12;
ординатура – 6;
стажировка – 8;
магистратура – 4.
Кандидаты на конкурсный отбор для бесплатного обучения в российских вузах должны заполнить анкеты-заявления.
Представительство проводит консультации в будние дни с 15:00 до 16:00 в сухумском офисе на улице Генерала Дбар, 3.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0