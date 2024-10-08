https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/prokuratura-sukhuma-vozbudila-ugolovnoe-delo-po-faktu-primeneniya-nasiliya-k-militsioneru-1052511974.html

Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту применения насилия к милиционеру

Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту применения насилия к милиционеру

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Хаджарата Воуба по факту применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила... 08.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-08T13:31+0300

2024-10-08T13:31+0300

2024-10-08T14:58+0300

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СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Хаджарата Воуба по факту применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Ажиба был доставлен в Республиканскую больницу с диагнозом множественные переломы средней зоны лицевого скелета справа, со смещением фрагментов, множественные ушибы и ссадины лица.В тот же день Воуба был задержан. Решением Сухумского горсуда 7 октября он взят под стражу.

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