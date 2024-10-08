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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/prokuratura-sukhuma-vozbudila-ugolovnoe-delo-po-faktu-primeneniya-nasiliya-k-militsioneru-1052511974.html
Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту применения насилия к милиционеру
Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту применения насилия к милиционеру
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Хаджарата Воуба по факту применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила... 08.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Хаджарата Воуба по факту применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Ажиба был доставлен в Республиканскую больницу с диагнозом множественные переломы средней зоны лицевого скелета справа, со смещением фрагментов, множественные ушибы и ссадины лица.В тот же день Воуба был задержан. Решением Сухумского горсуда 7 октября он взят под стражу.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, уголовные дела, сухум

Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту применения насилия к милиционеру

13:31 08.10.2024 (обновлено: 14:58 08.10.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Прокуратура Сухума
Прокуратура Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 08.10.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Хаджарата Воуба по факту применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что 4 октября в 08:50 пьяный Воуба, находясь на пересечении улиц Имама Шамиля и Ардзинба в Сухуме, избил милиционера Ажиба Г.З., который исполнял свои служебные обязанности.

Ажиба был доставлен в Республиканскую больницу с диагнозом множественные переломы средней зоны лицевого скелета справа, со смещением фрагментов, множественные ушибы и ссадины лица.
В тот же день Воуба был задержан. Решением Сухумского горсуда 7 октября он взят под стражу.
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