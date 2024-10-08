https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/psb-zapustil-unikalnyy-mekhanizm-transgranichnykh-raschetov--1052507010.html
Промсвязьбанк запустил уникальный механизм трансграничных расчетов
Промсвязьбанк запустил уникальный механизм трансграничных расчетов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил уникальный механизм трансграничных расчетов по внешней торговле российских компаний с контрагентами из... 08.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-08T09:35+0300
2024-10-08T09:35+0300
2024-10-08T10:51+0300
россия
экономика
финансы
банки
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0c/1045227488_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_df0f4b817db839f62e7fceaad3c4a891.jpg
СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил уникальный механизм трансграничных расчетов по внешней торговле российских компаний с контрагентами из любой страны, сообщили Sputnik в банке.Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых контрактов российских экспортеров и импортеров.Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления.Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7.По словам Дорофеева, для реализации такого проекта банк задействовал свои уникальные инфраструктурные разработки, опыт участия в госпроектах развития и масштаб вовлеченности в финансовую систему и экономику страны.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0c/1045227488_170:97:1750:1282_1920x0_80_0_0_b0fa443bf823b0060d410e48e936f01d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, экономика, финансы, банки
россия, экономика, финансы, банки
Промсвязьбанк запустил уникальный механизм трансграничных расчетов
09:35 08.10.2024 (обновлено: 10:51 08.10.2024)
СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил уникальный механизм трансграничных расчетов по внешней торговле российских компаний с контрагентами из любой страны, сообщили Sputnik в банке.
Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых контрактов российских экспортеров и импортеров.
Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления.
"Обеспечивая бесперебойность проведения трансграничных операций российских импортеров и экспортеров, разработанный ПСБ механизм станет важнейшей частью по развитию внешней торговли и стимулированию отечественной промышленности и потребительского рынка", – отметил зампредседателя ПСБ Михаил Дорофеев.
Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7.
По словам Дорофеева, для реализации такого проекта банк задействовал свои уникальные инфраструктурные разработки, опыт участия в госпроектах развития и масштаб вовлеченности в финансовую систему и экономику страны.