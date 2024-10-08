https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/psb-zapustil-unikalnyy-mekhanizm-transgranichnykh-raschetov--1052507010.html

Промсвязьбанк запустил уникальный механизм трансграничных расчетов

Промсвязьбанк запустил уникальный механизм трансграничных расчетов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил уникальный механизм трансграничных расчетов по внешней торговле российских компаний с контрагентами из... 08.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-08T09:35+0300

2024-10-08T09:35+0300

2024-10-08T10:51+0300

россия

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банки

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СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Промсвязьбанк (ПСБ) запустил уникальный механизм трансграничных расчетов по внешней торговле российских компаний с контрагентами из любой страны, сообщили Sputnik в банке.Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых контрактов российских экспортеров и импортеров.Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления.Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7.По словам Дорофеева, для реализации такого проекта банк задействовал свои уникальные инфраструктурные разработки, опыт участия в госпроектах развития и масштаб вовлеченности в финансовую систему и экономику страны.

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