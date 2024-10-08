https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-sentyabr-1052506614.html

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за сентябрь

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за сентябрь

Sputnik Абхазия

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ составили 6845 протоколов за различные нарушения ПДД в сентябре. 08.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-08T10:45+0300

2024-10-08T10:45+0300

2024-10-08T10:45+0300

абхазия

в абхазии

гаи

дтп

мвд абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/1b/1051482582_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8208b76618e3f87b8850370e9a0571cf.jpg

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии выписали 194 штрафа за управление автомобилем в состоянии опьянения в сентябре, что на 50 протоколов меньше показателей августа.На третье место едва не вырвался Очамчырский район, но ему не хватило всего два протокола для того, чтобы догнать постоянного "бронзового" призера статистики – речь идет о Гудаутскском районе. 16 против 14 штрафов.На остальных позициях произошли небольшие изменения в сравнении с итогами прошлых месяцев. На пятую строчку в этот раз вышел Галский район, обогнав Сухумский район. Замыкают наш список Гулрыпшский и Ткуарчалские районы. За месяц они набрали в общей сложности 12 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.В возрастной категории в сентябре произошли кардинальные изменения. На последней строчке "пьедестала призеров" оказались нетрезвые автомобилисты старше 50 лет, которые уже давно не могут дотянуть до призового места."Серебро" завоевали подвыпившие автолюбители в возрасте от 40 до 45 лет. Хотя всего месяц назад они были на третьей строчке. А главный приз в виде "золота" достался тем, кому от 35 до 40 лет. Напомним, что в августе они заняли вторую строчку в списке нарушителей.Несовершеннолетних автомобилистов подшофе в сентябре не было. Самому молодому лихачу было 19 лет. Он из Сухума и старше своего августовского предшественники на год.Самому старшему нетрезвому нарушителю в прошлом месяце было 69 лет. Он из Сухумского района и младше "победителя" в августе на три год.Не обошлось вновь без женского вмешательства в нашу статистику. В сентябре блюстители правопорядка на дорогах республики выявили и оштрафовали восемь представительниц прекрасной половины человечества, находившихся в расслабленном от алкогольных напитков состоянии. Все они были россиянками.В день знаний, 1 сентября, суровый "урок" от сотрудников ГАИ получили шесть нетрезвых автомобилистов. В День освобождения Сухума – 27 сентября праздник был подпорчен трем нарушителям, а в День Победы и Независимости, который отмечают в Абхазии 30 сентября, пятерым подвыпившим водителям пришлось пожалеть о том, что они сели за руль нетрезвыми.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, гаи, дтп, мвд абхазии