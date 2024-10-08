Российские военные освободили населенные пункты Золотая Нива и Зоряное Первое
14:34 08.10.2024 (обновлено: 14:57 08.10.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерийской батареи ЦВО на Краснолиманском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
Подписаться
СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Золотая Нива на Угледарском направлении и Зоряное Первое на Покровском направлении.
Сводка Минобороны России:
Вчера Вооруженными силами России нанесен групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены: контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33062 беспилотных летательных аппарата, 580 зенитных ракетных комплексов, 18555 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15793 орудия полевой артиллерии и минометов, 27052 единицы специальной военной автомобильной техники.