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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennye-punkty-zolotaya-niva-i-zoryanoe-pervoe--1052512344.html
Российские военные освободили населенные пункты Золотая Нива и Зоряное Первое
Российские военные освободили населенные пункты Золотая Нива и Зоряное Первое
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Золотая Нива на Угледарском направлении и Зоряное Первое на Покровском направлении. 08.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Золотая Нива на Угледарском направлении и Зоряное Первое на Покровском направлении.Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Российские военные освободили населенные пункты Золотая Нива и Зоряное Первое

14:34 08.10.2024 (обновлено: 14:57 08.10.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерийской батареи ЦВО на Краснолиманском направлении
Боевая работа реактивной артиллерийской батареи ЦВО на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 08.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Золотая Нива на Угледарском направлении и Зоряное Первое на Покровском направлении.
Сводка Минобороны России:
Вчера Вооруженными силами России нанесен групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены: контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33062 беспилотных летательных аппарата, 580 зенитных ракетных комплексов, 18555 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15793 орудия полевой артиллерии и минометов, 27052 единицы специальной военной автомобильной техники.
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