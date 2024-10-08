https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/takie-obstoyatelstva-molodye-diplomaty-ob-uchastii-v-evraziyskom-forume-v-moskve-1052504472.html
Такие обстоятельства: молодые дипломаты об участии в Евразийском форуме в Москве
Такие обстоятельства: молодые дипломаты об участии в Евразийском форуме в Москве
Sputnik Абхазия
Как проходил Евразийский форум молодых дипломатов в Москве, какие темы поднимались на сессиях, что особенно заинтересовало представителей Абхазии и как... 08.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-08T10:05+0300
2024-10-08T10:05+0300
2024-10-08T10:05+0300
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Такие обстоятельства: молодые дипломаты об участии в Евразийском форуме в Москве
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: молодые дипломаты об участии в Евразийском форуме в Москве
Как проходил Евразийский форум молодых дипломатов в Москве, какие темы поднимались на сессиях, что особенно заинтересовало представителей Абхазии и как выстраивались отношения с коллегами из других стран, в эфире радио Sputnik рассказали участники форума – посол по особым поручениям МИД Абхазии Алиса Барзания, официальный представитель МИД Абхазии Виктория Малания и референт консульского департамента МИД Абхазии Даниэлла Инарба.Дипломаты из Абхазии принимали участие в VIII Евразийском форуме молодых дипломатов, который проходил в Москве. Мероприятие было организовано Советом молодых дипломатов МИД России при поддержке Россотрудничества. Форум собрал более 40 представителей из 15 стран.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, дипломаты, мид абхазии, москва, аудио
подкасты, такие обстоятельства, дипломаты, мид абхазии, москва, аудио
Как проходил Евразийский форум молодых дипломатов в Москве, какие темы поднимались на сессиях, что особенно заинтересовало представителей Абхазии и как выстраивались отношения с коллегами из других стран, в эфире радио Sputnik рассказали участники форума – посол по особым поручениям МИД Абхазии Алиса Барзания, официальный представитель МИД Абхазии Виктория Малания и референт консульского департамента МИД Абхазии Даниэлла Инарба.
Дипломаты из Абхазии принимали участие в VIII Евразийском форуме молодых дипломатов, который проходил в Москве. Мероприятие было организовано Советом молодых дипломатов МИД России при поддержке Россотрудничества. Форум собрал более 40 представителей из 15 стран.