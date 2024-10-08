https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/tursfera-gagrskogo-rayona-popolnila-byudzhet-strany-za-9-mesyats-na-472-milliona-rubley-1052515317.html

Турсфера Гагрского района пополнила бюджет страны за 9 месяц на 472 миллиона рублей

Турсфера Гагрского района пополнила бюджет страны за 9 месяц на 472 миллиона рублей

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. За девять месяцев 2024 года туристическая сфера Гагрского района пополнила бюджет Абхазии на 472 миллиона рублей. 08.10.2024, Sputnik Абхазия

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отдых в абхазии

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СУХУМ, 8 окт – Sputnik. За девять месяцев 2024 года туристическая сфера Гагрского района пополнила бюджет Абхазии на 472 миллиона рублей. Эта сумма может увеличиться, так как турсезон еще не закончился, отметил в интервью радио Sputnik начальник районного управления по туризму Ахра Бганба. В 2023 году гостиниц и санаторно-курортных объектов было 158, в этом году их количество достигло 180. Стоимость отдыха в среднем выросла на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Как добавил Бганба, это связано с изменением экономических показателей, а также расширением перечня услуг, которые предоставляют туристам.По словам Бганба, администрация Гагры ежегодно проводит работы по благоустройству города, в том числе по укладке тротуарной плитки, установке новых лавочек, урн для мусора, ремонту уличного освещения, высадке новых деревьев в городе, а также работы по восстановлению прибрежной части, пострадавшей от прошлогоднего наводнения. В Гагре действует 26 туристических фирм, которые обслуживают отдыхающих и проводят для них экскурсии по различным достопримечательностям республики, проинформировал Ахра Бганба.

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гагрский район, абхазия, туристы, отдых в абхазии