https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/vrachi-iz-novosibirska-vpervye-provedut-aktsiyu-po-sterilizatsii-zhivotnykh-v-ochamchyre-i-gale-1052514782.html

Врачи из Новосибирска впервые проведут акцию по стерилизации животных в Очамчыре и Гале

Врачи из Новосибирска впервые проведут акцию по стерилизации животных в Очамчыре и Гале

Sputnik Абхазия

Около 400 животных готовы прооперировать врачи из Новосибирска в рамках акции "Цивилизация за стерилизацию". 08.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-08T17:17+0300

2024-10-08T17:17+0300

2024-10-08T18:02+0300

в абхазии

ветеринары

абхазия

россия

очамчырский район

галский район

животные

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СУХУМ, 8 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Группа врачей из Новосибирска впервые проведет акцию по стерилизации животных в Очамчырском и Галском районах, рассказала Sputnik один из организаторов акции, зоозащитник Мака Пилия. Она уточнила, что российские ветеринары будут работать в Очамчырском районе с 23 по 27 октября включительно. В Галском районе – с 30 октября по 3 ноября. Она также отметила, что подобная масштабная акция в Очамчырском и Галском районах никогда раньше не проводилась, а ситуация там с брошенными животными катастрофичная. Стерилизация бездомных животных будет бесплатной, домашних – по льготной цене:Команда врачей будет состоять из специалистов разных направлений. Помимо операций, ветеринары готовы проводить консультации по заболеваниям животных.

абхазия

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очамчырский район

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ветеринары, абхазия, россия, очамчырский район, галский район, животные