https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/vrachi-iz-novosibirska-vpervye-provedut-aktsiyu-po-sterilizatsii-zhivotnykh-v-ochamchyre-i-gale-1052514782.html
Врачи из Новосибирска впервые проведут акцию по стерилизации животных в Очамчыре и Гале
Врачи из Новосибирска впервые проведут акцию по стерилизации животных в Очамчыре и Гале
Sputnik Абхазия
Около 400 животных готовы прооперировать врачи из Новосибирска в рамках акции "Цивилизация за стерилизацию". 08.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-08T17:17+0300
2024-10-08T17:17+0300
2024-10-08T18:02+0300
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СУХУМ, 8 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Группа врачей из Новосибирска впервые проведет акцию по стерилизации животных в Очамчырском и Галском районах, рассказала Sputnik один из организаторов акции, зоозащитник Мака Пилия. Она уточнила, что российские ветеринары будут работать в Очамчырском районе с 23 по 27 октября включительно. В Галском районе – с 30 октября по 3 ноября. Она также отметила, что подобная масштабная акция в Очамчырском и Галском районах никогда раньше не проводилась, а ситуация там с брошенными животными катастрофичная. Стерилизация бездомных животных будет бесплатной, домашних – по льготной цене:Команда врачей будет состоять из специалистов разных направлений. Помимо операций, ветеринары готовы проводить консультации по заболеваниям животных.
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ветеринары, абхазия, россия, очамчырский район, галский район, животные
ветеринары, абхазия, россия, очамчырский район, галский район, животные
Врачи из Новосибирска впервые проведут акцию по стерилизации животных в Очамчыре и Гале
17:17 08.10.2024 (обновлено: 18:02 08.10.2024)
Около 400 животных готовы прооперировать врачи из Новосибирска в рамках акции "Цивилизация за стерилизацию".
СУХУМ, 8 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Группа врачей из Новосибирска впервые проведет акцию по стерилизации животных в Очамчырском и Галском районах, рассказала Sputnik один из организаторов акции, зоозащитник Мака Пилия.
Она уточнила, что российские ветеринары будут работать в Очамчырском районе с 23 по 27 октября включительно. В Галском районе – с 30 октября по 3 ноября.
"Это очень высококвалифицированные врачи, которые приедут к нам уже в пятый раз. В прошлые годы они проводили прием в Гудауте и один раз в Сухуме. Они готовы прооперировать по 200 животных в каждом из этих районов, но для этого необходимы активность населения и волонтеров", – подчеркнула Пилия.
Она также отметила, что подобная масштабная акция в Очамчырском и Галском районах никогда раньше не проводилась, а ситуация там с брошенными животными катастрофичная.
Стерилизация бездомных животных будет бесплатной, домашних – по льготной цене:
самки собак – по 1500 рублей,
Команда врачей будет состоять из специалистов разных направлений. Помимо операций, ветеринары готовы проводить консультации по заболеваниям животных.