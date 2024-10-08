https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/zavershen-pervyy-tur-mezhdunarodnogo-muzykalnogo-konkursa-laboratorii-alisy-gitsba--1052515911.html
Завершен первый тур Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба
Завершен первый тур Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Первый тур Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба завершен. 08.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-08T18:00+0300
2024-10-08T18:00+0300
2024-10-08T18:52+0300
в абхазии
культура
абхазия
россия
алиса гицба
музыка
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102696/45/1026964589_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_0d9b1d4a57b0b400c7e6ed697eec715f.jpg
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Первый тур Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба завершен. В конкурсе представлены участники из 10 стран: Абхазии, России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Китая, Сербии, Монголии, Армении и Молдавии.Второй тур откроется гала-концертом 16 октября в Малом зале Московской государственной консерватории. В нем примут участие лауреаты конкурса прежних лет и члены экспертного совета Конкурса-лаборатории.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102696/45/1026964589_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_c57fb88d7ede65a492eaeb06048a4b7e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
культура, абхазия, россия, алиса гицба, музыка
культура, абхазия, россия, алиса гицба, музыка
Завершен первый тур Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба
18:00 08.10.2024 (обновлено: 18:52 08.10.2024)
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Первый тур Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба завершен.
Было подано более 200 заявок от вокалистов и 23 от камерных ансамблей. Во второй тур прошли 111 вокалистов и 59 музыкантов-инструменталистов.
В конкурсе представлены участники из 10 стран: Абхазии, России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Китая, Сербии, Монголии, Армении и Молдавии.
Второй тур откроется гала-концертом 16 октября в Малом зале Московской государственной консерватории. В нем примут участие лауреаты конкурса прежних лет и члены экспертного совета Конкурса-лаборатории.