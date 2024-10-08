https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/zavershen-pervyy-tur-mezhdunarodnogo-muzykalnogo-konkursa-laboratorii-alisy-gitsba--1052515911.html

Завершен первый тур Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба

Завершен первый тур Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Первый тур Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба завершен. 08.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

культура

абхазия

россия

алиса гицба

музыка

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Первый тур Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба завершен. В конкурсе представлены участники из 10 стран: Абхазии, России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Китая, Сербии, Монголии, Армении и Молдавии.Второй тур откроется гала-концертом 16 октября в Малом зале Московской государственной консерватории. В нем примут участие лауреаты конкурса прежних лет и члены экспертного совета Конкурса-лаборатории.

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культура, абхазия, россия, алиса гицба, музыка