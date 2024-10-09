https://sputnik-abkhazia.ru/20241009/geriya-o-borbe-s-mramornym-klopom-sbor-daet-rezultaty-khimikaty---neeffektivny-1052518498.html
Герия о борьбе с мраморным клопом: сбор дает результаты, химикаты неэффективны
Герия о борьбе с мраморным клопом: сбор дает результаты, химикаты неэффективны
Sputnik Абхазия
Начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия в эфире радио Sputnik о ситуации с распространением мраморного клопа и борьбе с ним. 09.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-09T13:04+0300
2024-10-09T13:04+0300
2024-10-09T13:40+0300
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Герия об ущербе от мраморного клопа в Абхазии
Sputnik Абхазия
Герия об ущербе от мраморного клопа в Абхазии
Мраморный клоп в этом году вновь приносит значительный ущерб сельскохозяйственным культурам. Какие фрукты пострадали в большей степени, как проходит обработка растений от вредителей, достаточно ли внимания этому уделяют селяне? На эти вопросы в эфире радио Sputnik ответил начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.Минсельхоз Абхазии будет рассматривать вопрос возобновления механического сбора мраморного клопа, сообщил Владимир Герия. "Весной и следующей осенью мы, наверное, повторим сбор, раз его (мраморного клопа - прим.) численность увеличивается. Это дает хороший результат, и в материальном выражении это дает больший эффект для экономии средств для дальнейших защитных мероприятий, – отметил Герия. – Проводить химическое опрыскивание нецелесообразно, поскольку препараты в это время года неэффективны для борьбы с вредителями".Слушайте подкаст.
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Герия о борьбе с мраморным клопом: сбор дает результаты, химикаты неэффективны
13:04 09.10.2024 (обновлено: 13:40 09.10.2024)
Начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия в эфире радио Sputnik о ситуации с распространением мраморного клопа и борьбе с ним.
Мраморный клоп в этом году вновь приносит значительный ущерб сельскохозяйственным культурам. Какие фрукты пострадали в большей степени, как проходит обработка растений от вредителей, достаточно ли внимания этому уделяют селяне? На эти вопросы в эфире радио Sputnik ответил начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.
Минсельхоз Абхазии будет рассматривать вопрос возобновления механического сбора мраморного клопа, сообщил Владимир Герия.
"Весной и следующей осенью мы, наверное, повторим сбор, раз его (мраморного клопа - прим.) численность увеличивается. Это дает хороший результат, и в материальном выражении это дает больший эффект для экономии средств для дальнейших защитных мероприятий, – отметил Герия. – Проводить химическое опрыскивание нецелесообразно, поскольку препараты в это время года неэффективны для борьбы с вредителями".