https://sputnik-abkhazia.ru/20241009/geriya-o-borbe-s-mramornym-klopom-sbor-daet-rezultaty-khimikaty---neeffektivny-1052518498.html

Герия о борьбе с мраморным клопом: сбор дает результаты, химикаты неэффективны

Герия о борьбе с мраморным клопом: сбор дает результаты, химикаты неэффективны

Sputnik Абхазия

Начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия в эфире радио Sputnik о ситуации с распространением мраморного клопа и борьбе с ним. 09.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-09T13:04+0300

2024-10-09T13:04+0300

2024-10-09T13:40+0300

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подкасты

абхазия

мраморный клоп

вредитель

сельское хозяйство

борьба с вредителями

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Герия об ущербе от мраморного клопа в Абхазии Sputnik Абхазия Герия об ущербе от мраморного клопа в Абхазии

Мраморный клоп в этом году вновь приносит значительный ущерб сельскохозяйственным культурам. Какие фрукты пострадали в большей степени, как проходит обработка растений от вредителей, достаточно ли внимания этому уделяют селяне? На эти вопросы в эфире радио Sputnik ответил начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.Минсельхоз Абхазии будет рассматривать вопрос возобновления механического сбора мраморного клопа, сообщил Владимир Герия. "Весной и следующей осенью мы, наверное, повторим сбор, раз его (мраморного клопа - прим.) численность увеличивается. Это дает хороший результат, и в материальном выражении это дает больший эффект для экономии средств для дальнейших защитных мероприятий, – отметил Герия. – Проводить химическое опрыскивание нецелесообразно, поскольку препараты в это время года неэффективны для борьбы с вредителями".Слушайте подкаст.

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