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Разгромная победа: матч "Динамо" и "Садза"

Разгромная победа: матч "Динамо" и "Садза"

Sputnik Абхазия

Игра 31-го тура Чемпионата Абхазии по футболу состоялся на столичном стадионе "Динамо". 09.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-09T19:37+0300

2024-10-09T19:37+0300

2024-10-09T19:37+0300

в абхазии

абхазия

футбол

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Матч между футболистами "Динамо" и "Садза" оказался богатым на забитые голы. Зрители увидели 10 мячей в воротах обеих команд. Большую часть забили игроки "Динамо" - 9, "Садз" сумел поразить фортов соперника всего лишь один раз. В этом году команда из Гагрского района выступает крайне неудачно. На их счету одно набранное очко после 17 туров национального первенства и соответственно последнее место в турнирной таблице. Что касается "Динамо", в активе команды 27 очков после 17 игр. Лучшим игроком матча был признан футболист "Динамо" Айнар Джопуа.

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