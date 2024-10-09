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https://sputnik-abkhazia.ru/20241009/razgromnaya-pobeda-match-dinamo-i-sadza-1052528328.html
Разгромная победа: матч "Динамо" и "Садза"
Разгромная победа: матч "Динамо" и "Садза"
Sputnik Абхазия
Игра 31-го тура Чемпионата Абхазии по футболу состоялся на столичном стадионе "Динамо". 09.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-09T19:37+0300
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Матч между футболистами "Динамо" и "Садза" оказался богатым на забитые голы. Зрители увидели 10 мячей в воротах обеих команд. Большую часть забили игроки "Динамо" - 9, "Садз" сумел поразить фортов соперника всего лишь один раз. В этом году команда из Гагрского района выступает крайне неудачно. На их счету одно набранное очко после 17 туров национального первенства и соответственно последнее место в турнирной таблице. Что касается "Динамо", в активе команды 27 очков после 17 игр. Лучшим игроком матча был признан футболист "Динамо" Айнар Джопуа.
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фото, абхазия, футбол
фото, абхазия, футбол

Разгромная победа: матч "Динамо" и "Садза"

19:37 09.10.2024
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Игра 31-го тура Чемпионата Абхазии по футболу состоялся на столичном стадионе "Динамо".
Матч между футболистами "Динамо" и "Садза" оказался богатым на забитые голы.
Зрители увидели 10 мячей в воротах обеих команд. Большую часть забили игроки "Динамо" - 9, "Садз" сумел поразить фортов соперника всего лишь один раз.
В этом году команда из Гагрского района выступает крайне неудачно. На их счету одно набранное очко после 17 туров национального первенства и соответственно последнее место в турнирной таблице.
Что касается "Динамо", в активе команды 27 очков после 17 игр. Лучшим игроком матча был признан футболист "Динамо" Айнар Джопуа.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч между "Динамо" и "Садзом" прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме.

Матч между &quot;Динамо&quot; и &quot;Садзом&quot; прошел на стадионе &quot;Динамо&quot; в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч между "Динамо" и "Садзом" прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра запомнилась обилием забитых голов.

Игра запомнилась обилием забитых голов. - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра запомнилась обилием забитых голов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В ворота "Садза" залетело 9 голов, ответить они смогли только одним точным ударом.

В ворота &quot;Садза&quot; залетело 9 голов, ответить они смогли только одним точным ударом. - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

В ворота "Садза" залетело 9 голов, ответить они смогли только одним точным ударом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболисты борются за мяч в центре поля

Футболисты борются за мяч в центре поля - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболисты борются за мяч в центре поля

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году "Садз" выступает неудачно. Команда смогла набрать лишь одно очко в 17 играх.

В этом году &quot;Садз&quot; выступает неудачно. Команда смогла набрать лишь одно очко в 17 играх. - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году "Садз" выступает неудачно. Команда смогла набрать лишь одно очко в 17 играх.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Динамо" напротив борется за место в тройке лучших.

&quot;Динамо&quot; напротив борется за место в тройке лучших. - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Динамо" напротив борется за место в тройке лучших.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игроки пытаются перехватить "верховой" мяч.

Игроки пытаются перехватить &quot;верховой&quot; мяч. - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игроки пытаются перехватить "верховой" мяч.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист столичной команды контролирует игровой снаряд.

Футболист столичной команды контролирует игровой снаряд. - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист столичной команды контролирует игровой снаряд.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лучшим игроком матча был признан футболист "Динамо" Айнар Джопуа.

Лучшим игроком матча был признан футболист &quot;Динамо&quot; Айнар Джопуа. - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лучшим игроком матча был признан футболист "Динамо" Айнар Джопуа.

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