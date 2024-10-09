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Разгромная победа: матч "Динамо" и "Садза"
Разгромная победа: матч "Динамо" и "Садза"
Sputnik Абхазия
Игра 31-го тура Чемпионата Абхазии по футболу состоялся на столичном стадионе "Динамо". 09.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-09T19:37+0300
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2024-10-09T19:37+0300
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Матч между футболистами "Динамо" и "Садза" оказался богатым на забитые голы. Зрители увидели 10 мячей в воротах обеих команд. Большую часть забили игроки "Динамо" - 9, "Садз" сумел поразить фортов соперника всего лишь один раз. В этом году команда из Гагрского района выступает крайне неудачно. На их счету одно набранное очко после 17 туров национального первенства и соответственно последнее место в турнирной таблице. Что касается "Динамо", в активе команды 27 очков после 17 игр. Лучшим игроком матча был признан футболист "Динамо" Айнар Джопуа.
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фото, абхазия, футбол
Разгромная победа: матч "Динамо" и "Садза"
Игра 31-го тура Чемпионата Абхазии по футболу состоялся на столичном стадионе "Динамо".
Матч между футболистами "Динамо" и "Садза" оказался богатым на забитые голы.
Зрители увидели 10 мячей в воротах обеих команд. Большую часть забили игроки "Динамо" - 9, "Садз" сумел поразить фортов соперника всего лишь один раз.
В этом году команда из Гагрского района выступает крайне неудачно. На их счету одно набранное очко после 17 туров национального первенства и соответственно последнее место в турнирной таблице.
Что касается "Динамо", в активе команды 27 очков после 17 игр. Лучшим игроком матча был признан футболист "Динамо" Айнар Джопуа.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Матч между "Динамо" и "Садзом" прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме.
Матч между "Динамо" и "Садзом" прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Игра запомнилась обилием забитых голов.
Игра запомнилась обилием забитых голов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В ворота "Садза" залетело 9 голов, ответить они смогли только одним точным ударом.
В ворота "Садза" залетело 9 голов, ответить они смогли только одним точным ударом.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футболисты борются за мяч в центре поля
Футболисты борются за мяч в центре поля
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом году "Садз" выступает неудачно. Команда смогла набрать лишь одно очко в 17 играх.
В этом году "Садз" выступает неудачно. Команда смогла набрать лишь одно очко в 17 играх.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Динамо" напротив борется за место в тройке лучших.
"Динамо" напротив борется за место в тройке лучших.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Игроки пытаются перехватить "верховой" мяч.
Игроки пытаются перехватить "верховой" мяч.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футболист столичной команды контролирует игровой снаряд.
Футболист столичной команды контролирует игровой снаряд.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Лучшим игроком матча был признан футболист "Динамо" Айнар Джопуа.
Лучшим игроком матча был признан футболист "Динамо" Айнар Джопуа.