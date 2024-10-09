https://sputnik-abkhazia.ru/20241009/sukhum-marafon-otkryl-nabor-volonterov-1052517880.html
"Сухум-Марафон" открыл набор волонтеров
"Сухум-Марафон" открыл набор волонтеров
Sputnik Абхазия
"Сухум-Марафон" пройдет в столице Абхазии 25-27 октября. 09.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-09T11:00+0300
2024-10-09T11:00+0300
2024-10-09T11:49+0300
в абхазии
сухум
марафоны
абхазия
спорт
спортивная абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102732/75/1027327515_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_15ddb7afd8f3b87b87051c1b8fff8152.jpg
СУХУМ, 9 окт – Sputnik. "Сухум-Марафон" открыл набор волонтеров. Об этом сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту.Волонтеры нужны на пунктах регистрации, для поддержки на трассе, работы на финише или помощи в проведении награждения.Для участия в мероприятии нужно заполнить анкету. "Сухум-Марафон" пройдет в столице Абхазии 25-27 октября, регистрация на участие уже идет. В рамках марафона проведут музыкальный фестиваль, фестивали национальной кухни и национального вина. Мероприятие организовано компанией "Беговая История" при поддержке Госкомспорта и Федерации триатлона Абхазии.
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102732/75/1027327515_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b5b3aa87da79886a968d70f1648f6969.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сухум, марафоны, абхазия, спорт, спортивная абхазия
сухум, марафоны, абхазия, спорт, спортивная абхазия
"Сухум-Марафон" открыл набор волонтеров
11:00 09.10.2024 (обновлено: 11:49 09.10.2024)
"Сухум-Марафон" пройдет в столице Абхазии 25-27 октября.
СУХУМ, 9 окт – Sputnik. "Сухум-Марафон" открыл набор волонтеров. Об этом сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту.
Волонтеры нужны на пунктах регистрации, для поддержки на трассе, работы на финише или помощи в проведении награждения.
Для участия в мероприятии нужно заполнить анкету.
"Сухум-Марафон" пройдет в столице Абхазии 25-27 октября, регистрация на участие уже идет. В рамках марафона проведут музыкальный фестиваль, фестивали национальной кухни и национального вина. Мероприятие организовано компанией "Беговая История" при поддержке Госкомспорта и Федерации триатлона Абхазии.