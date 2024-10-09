https://sputnik-abkhazia.ru/20241009/sukhum-marafon-otkryl-nabor-volonterov-1052517880.html

"Сухум-Марафон" открыл набор волонтеров

"Сухум-Марафон" открыл набор волонтеров

Sputnik Абхазия

"Сухум-Марафон" пройдет в столице Абхазии 25-27 октября. 09.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

марафоны

абхазия

спорт

спортивная абхазия

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СУХУМ, 9 окт – Sputnik. "Сухум-Марафон" открыл набор волонтеров. Об этом сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту.Волонтеры нужны на пунктах регистрации, для поддержки на трассе, работы на финише или помощи в проведении награждения.Для участия в мероприятии нужно заполнить анкету. "Сухум-Марафон" пройдет в столице Абхазии 25-27 октября, регистрация на участие уже идет. В рамках марафона проведут музыкальный фестиваль, фестивали национальной кухни и национального вина. Мероприятие организовано компанией "Беговая История" при поддержке Госкомспорта и Федерации триатлона Абхазии.

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Sputnik Абхазия

сухум, марафоны, абхазия, спорт, спортивная абхазия