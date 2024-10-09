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Турбаза: Логуа и Богданов о реновации отелей
Турбаза: Логуа и Богданов о реновации отелей
Sputnik Абхазия
Коммерческий директор гостиницы в Сухуме Астанда Логуа и и председатель экспертного совета Ассоциации отельеров "Амос" Дмитрий Богданов в программе "Турбаза"... 09.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-09T11:04+0300
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Турбаза: Логуа и Богданов о реновации отелей
Sputnik Абхазия
Турбаза: Логуа и Богданов о реновации отелей
Об актуальности реновации отелей в Абхазии, как с этим справляются в России, в чем заключается сложность этого процесса? Об этом в эфире радио Sputnik рассказали коммерческий директор гостиницы в Сухуме Астанда Логуа и председатель экспертного совета Ассоциации отельеров "Амос" Дмитрий Богданов.Слушайте подкаст.
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Турбаза: Логуа и Богданов о реновации отелей
11:04 09.10.2024 (обновлено: 11:05 09.10.2024)
Коммерческий директор гостиницы в Сухуме Астанда Логуа и и председатель экспертного совета Ассоциации отельеров "Амос" Дмитрий Богданов в программе "Турбаза" на радио Sputnik.
Об актуальности реновации отелей в Абхазии, как с этим справляются в России, в чем заключается сложность этого процесса?
Об этом в эфире радио Sputnik рассказали коммерческий директор гостиницы в Сухуме Астанда Логуа и председатель экспертного совета Ассоциации отельеров "Амос" Дмитрий Богданов.