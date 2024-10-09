https://sputnik-abkhazia.ru/20241009/vzaimnyy-interes-pantiya-o-razvitii-selskogo-khozyaystva-i-roli-nauki-v-etoy-sfere--1052523291.html

Взаимный интерес: Пантия о развитии сельского хозяйства и роли науки в этой сфере

Взаимный интерес: Пантия о развитии сельского хозяйства и роли науки в этой сфере

Sputnik Абхазия

Молодой ученый Института сельского хозяйства Абхазии Георгий Пантия в эфире радио Sputnik рассказал, какова роль науки в развитии сельского хозяйства страны. 09.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-09T15:30+0300

2024-10-09T15:30+0300

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Взаимный интерес: Пантия о развитии сельского хозяйства и роли науки в этой сфере Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Пантия о развитии сельского хозяйства и роли науки в этой сфере

Сельское хозяйство – одно из приоритетных направлений в экономике республики. Но какая судьба ждет эту отрасль, как насытить внутренний рынок местной продукцией и увеличить экспорт? Об этом в эфире радио Sputnik шла речь с молодым ученым Института сельского хозяйства Абхазии Георгием Пантия, который два года назад защитил диссертацию в Российском институте. "Задачей нашего Института является сохранение того, что наработано, что было у нас выведено, поддерживать эти сорта в должном чистом виде. Задача Института – их сохранение и обеспечение доступа людей к правильным саженцам, которые будут плодоносить, к тому, что людям нужно", – сказал Пантия. Институт сельского хозяйства Абхазии поддерживает тесную связь с российской наукой. . Подробности слушайте в подкасте.

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