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Более 90 украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь
Более 90 украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. За ночь средствами ПВО уничтожено 92 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. 10.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. За ночь средствами ПВО уничтожено 92 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.47 над Краснодарским краем, 12 – над Курской областью, 9 – над Ростовской, 4 – над Брянской, по 2 – над Белгородской областью и Крымом, 1 – над Воронежской областью,15 – над акваторией Азовского моря.
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
Более 90 украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь
12:00 10.10.2024 (обновлено: 17:14 10.10.2024)
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. За ночь средствами ПВО уничтожено 92 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа", – говорится в тексте.
47 над Краснодарским краем, 12 – над Курской областью, 9 – над Ростовской, 4 – над Брянской, по 2 – над Белгородской областью и Крымом, 1 – над Воронежской областью,15 – над акваторией Азовского моря.