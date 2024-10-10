https://sputnik-abkhazia.ru/20241010/bolee-90-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheno-nad-rossiey-za-noch-1052543688.html

Более 90 украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь

Более 90 украинских беспилотников уничтожено над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. За ночь средствами ПВО уничтожено 92 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. 10.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. За ночь средствами ПВО уничтожено 92 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.47 над Краснодарским краем, 12 – над Курской областью, 9 – над Ростовской, 4 – над Брянской, по 2 – над Белгородской областью и Крымом, 1 – над Воронежской областью,15 – над акваторией Азовского моря.

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