https://sputnik-abkhazia.ru/20241010/grazhdanin-i-nachalnik-adzhba-o-posobiyakh-sotsialno-uyazvimym-kategoriyam-v-abkhazii-1052538613.html
Гражданин и начальник: Аджба о пособиях социально уязвимым категориям в Абхазии
Гражданин и начальник: Аджба о пособиях социально уязвимым категориям в Абхазии
Sputnik Абхазия
О пособиях для социально уязвимых категорий граждан в Абхазии, как выявляются получатели, где им выплачивают деньги, какое количество людей на сегодняшний день... 10.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-10T16:16+0300
2024-10-10T16:16+0300
2024-10-10T16:57+0300
радио
абхазия
пособия
социальные выплаты
министерство труда, занятости и социального обеспечения абхазии
подкасты
гражданин и начальник
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/0a/1052538765_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e11cb309eea6e28e363038f3b8e4920d.jpg
Гражданин и начальник: Аджба о пособиях социально уязвимым категориям в Абхазии
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Аджба о пособиях социально уязвимым категориям в Абхазии
О пособиях для социально уязвимых категорий граждан в Абхазии, как выявляются получатели, где им выплачивают деньги, какое количество людей на сегодняшний день будет получать эти пособия, в эфире радио Sputnik рассказала начальник управления социального обслуживание населения и соцпрограмм Министерства соцобеспечения Инна Аджба.Социально уязвимым гражданам в Абхазии будут выплачивать ежемесячные пособия. Постановление, принятое Кабинетом министров, касается также иностранцев и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство.Размер выплаты – 2 тысячи рублей. Категории получателей утверждает Министерство соцобеспечения.По словам Аджба, на сегодняшний день 1088 человек получают ежемесячные государственные пособия."На октябрь мы уже подготовили списки, заново всех пересмотрели. Есть те, у кого немного улучшилось положение, они, конечно, исключены, есть и новые лица", – сказала Аджба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/0a/1052538765_111:0:1818:1280_1920x0_80_0_0_0e89ae9438180e64f8241f48bbb6ce84.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, пособия, социальные выплаты, министерство труда, занятости и социального обеспечения абхазии, подкасты, гражданин и начальник, аудио
абхазия, пособия, социальные выплаты, министерство труда, занятости и социального обеспечения абхазии, подкасты, гражданин и начальник, аудио
О пособиях для социально уязвимых категорий граждан в Абхазии, как выявляются получатели, где им выплачивают деньги, какое количество людей на сегодняшний день будет получать эти пособия, в эфире радио Sputnik рассказала начальник управления социального обслуживание населения и соцпрограмм Министерства соцобеспечения Инна Аджба.
Социально уязвимым гражданам в Абхазии будут выплачивать ежемесячные пособия. Постановление, принятое Кабинетом министров, касается также иностранцев и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство.
Размер выплаты – 2 тысячи рублей. Категории получателей утверждает Министерство соцобеспечения.
По словам Аджба, на сегодняшний день 1088 человек получают ежемесячные государственные пособия.
"На октябрь мы уже подготовили списки, заново всех пересмотрели. Есть те, у кого немного улучшилось положение, они, конечно, исключены, есть и новые лица", – сказала Аджба.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.