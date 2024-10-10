https://sputnik-abkhazia.ru/20241010/grazhdanin-i-nachalnik-adzhba-o-posobiyakh-sotsialno-uyazvimym-kategoriyam-v-abkhazii-1052538613.html

Гражданин и начальник: Аджба о пособиях социально уязвимым категориям в Абхазии

Гражданин и начальник: Аджба о пособиях социально уязвимым категориям в Абхазии

Sputnik Абхазия

О пособиях для социально уязвимых категорий граждан в Абхазии, как выявляются получатели, где им выплачивают деньги, какое количество людей на сегодняшний день... 10.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-10T16:16+0300

2024-10-10T16:16+0300

2024-10-10T16:57+0300

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Гражданин и начальник: Аджба о пособиях социально уязвимым категориям в Абхазии Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Аджба о пособиях социально уязвимым категориям в Абхазии

О пособиях для социально уязвимых категорий граждан в Абхазии, как выявляются получатели, где им выплачивают деньги, какое количество людей на сегодняшний день будет получать эти пособия, в эфире радио Sputnik рассказала начальник управления социального обслуживание населения и соцпрограмм Министерства соцобеспечения Инна Аджба.Социально уязвимым гражданам в Абхазии будут выплачивать ежемесячные пособия. Постановление, принятое Кабинетом министров, касается также иностранцев и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство.Размер выплаты – 2 тысячи рублей. Категории получателей утверждает Министерство соцобеспечения.По словам Аджба, на сегодняшний день 1088 человек получают ежемесячные государственные пособия."На октябрь мы уже подготовили списки, заново всех пересмотрели. Есть те, у кого немного улучшилось положение, они, конечно, исключены, есть и новые лица", – сказала Аджба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, пособия, социальные выплаты, министерство труда, занятости и социального обеспечения абхазии, подкасты, гражданин и начальник, аудио