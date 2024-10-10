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Квотная кампания и различные мероприятия: как работает Россотрудничетсво в Абхазии

Квотная кампания и различные мероприятия: как работает Россотрудничетсво в Абхазии

Sputnik Абхазия

Новый руководитель Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов и представитель Россотрудничества Екатерина Власова приняли участие в пресс-конференции в... 10.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-10T16:16+0300

2024-10-10T16:16+0300

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов рассказал, что новое руководство организации наметило планы дальнейшей работы в республике.По его словам, в республике продолжатся мероприятия, направленные на развитие науки, образования, культуры, спорта и других направлений."Это различные проекты, связанные с историей как России, так и Абхазии. В следующем году нас ожидают знаковые, без преувеличения исторические даты для наших народов –это 80-летие Великой Победы. Я проводил различные встречи, консультации, в том числе в регионах Абхазии. Также в следующем году 215-летие присоединения Абхазского княжества к Российской империи", – подчеркнул он.Кроме того, Россотрудничество намерено активизировать межмолодежные обмены. Речь идет о том, что абхазским школам будут находить партнеров на российской стороне, которые будут заинтересованы в сотрудничестве."Речь идет об обменах класс на класс. Мы хотим, чтобы наша молодежь приезжала в этот прекрасный край, чтобы абхазские школьники взаимодействовали с различными учебными заведениями. Мы хотим, чтобы это были не только Москва и Санкт-Петербург, но и российские регионы", – заявил Куликов.Что касается квотной кампании на поступление в российские вузы, представитель Россотрудничества в Абхазии Екатерина Власова отметила, что в этом году, как и в прошлом, проходит в два этапа."Первый этап стартовал 7 октября – это дистанционное заполнение для кандидатов заявки, где кандидаты самостоятельно указывают анкетные данные и прикрепляют минимальный пакет документов. Кандидаты, которые своевременно и успешно заполнили заявку, допускаются к вступительным экзаменам", – проинформировала она.Владислав Куликов также сообщил, что 16-18 октября в Сухуме будет проходить третья межвузовская образовательная выставка."Эта история очень важная, и для абитуриентов из Абхазии будут ведущие российские вузы, мы рады, что они будут принимать участие в этом мероприятии. Мы будем делать целую конференцию на полях этой выставки, которая будет посвящена текущему состоянию, практике и перспективе межшкольных обменов и обменов между вузами и так далее", – заметил он.На полях конференции Екатерина Власова проведет отдельный мастер-класс о том, какие документы нужно иметь для поступления в российские вузы, как их заполнять, и другие актуальные для абитуриентов вопросы.

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