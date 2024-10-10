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Лакербая рассказал о поддержке Башкортостана в период Отечественной войны в Абхазии
Лакербая рассказал о поддержке Башкортостана в период Отечественной войны в Абхазии
Sputnik Абхазия
Депутат Парламента Абхазии, общественный и политический деятель Леонид Лакербая в эфире радио Sputnik вспоминает, как складывались отношения между Абхазией и... 10.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-10T17:35+0300
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Лакербая рассказал о поддержке Башкортостана в период Отечественной войны в Абхазии
Sputnik Абхазия
Лакербая рассказал о поддержке Башкортостана в период Отечественной войны в Абхазии
В Уфе накануне Дня Республики Башкортостан торжественно открыли копию сухумской колоннады.В церемонии принял участие президент Абхазии Аслан Бжания.Лакербая рассказывает, что первоначально связи были на уровне лидеров, большая дружба Владислава Ардзинба и Муртазы Рахимова была еще по Верховному Совету СССР."В первые дни войны в Алма-Ате встречались президенты Назарбаев, Рахимов, Шаймиев. Тогда впервые на высоком уровне была выражена озабоченность ситуацией. Эта тройка призвала выйти Грузию из Абхазии. Те, кто пережил этот период, помнят, всю войну мы топливо получали из Башкортостана. Были бесперебойный поставки. Поставки были и после войны", – вспоминает Лакербая.Депутат Парламента подчеркнул, что поддержка Рахимова в период войны была неоценима.Слушайте подкаст.
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подкасты, уфа, башкортостан, абхазия, аудио

Лакербая рассказал о поддержке Башкортостана в период Отечественной войны в Абхазии

17:35 10.10.2024
Радио
Лакербая рассказал о поддержке Башкортостана в период Отечественной войны в Абхазии
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Депутат Парламента Абхазии, общественный и политический деятель Леонид Лакербая в эфире радио Sputnik вспоминает, как складывались отношения между Абхазией и Башкортостаном.
В Уфе накануне Дня Республики Башкортостан торжественно открыли копию сухумской колоннады.
В церемонии принял участие президент Абхазии Аслан Бжания.
Лакербая рассказывает, что первоначально связи были на уровне лидеров, большая дружба Владислава Ардзинба и Муртазы Рахимова была еще по Верховному Совету СССР.
"В первые дни войны в Алма-Ате встречались президенты Назарбаев, Рахимов, Шаймиев. Тогда впервые на высоком уровне была выражена озабоченность ситуацией. Эта тройка призвала выйти Грузию из Абхазии. Те, кто пережил этот период, помнят, всю войну мы топливо получали из Башкортостана. Были бесперебойный поставки. Поставки были и после войны", – вспоминает Лакербая.
Депутат Парламента подчеркнул, что поддержка Рахимова в период войны была неоценима.
Слушайте подкаст.
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