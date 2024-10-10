https://sputnik-abkhazia.ru/20241010/posrednik-sanguliya-o-rabote-nad-zakonom-o-kadastre--1052522615.html

Посредник: Сангулия о работе над законом о кадастре

Посредник: Сангулия о работе над законом о кадастре

Sputnik Абхазия

Директор Кадастровой палаты Абхазии Темур Сангулия в программе "Посредник" на радио Sputnik. 10.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-10T11:37+0300

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Посредник: Сангулия о работе над законом о кадастре Sputnik Абхазия Посредник: Сангулия о работе над законом о кадастре

Парламент Абхазии принял проект закона "О кадастре недвижимости" в первом чтении. Необходимость принятия законопроекта связана с отсутствием в республике единой системы учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Директор Кадастровой палаты Абхазии Темур Сангулия в эфире радио Sputnik рассказал о работе над законопроектом. Он напомнил, что кадастр является по сути реестром собственности. "кадастр Абхазии нужен, потому что это будет единый центр обработки данных: прием заявлений, обработка учетных данных. На сегодняшний день эти функции разделяют между собой Госкомимущество, которое занимается вопросами государственного имущества, и БТИ на уровне районов. Нет единой платформы, единых стандартов", –отметил Сангулия. Слушайте подкаст.

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