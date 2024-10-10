https://sputnik-abkhazia.ru/20241010/veteran-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-pogib-v-zone-svo--1052542206.html

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии погиб в зоне СВО

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии погиб в зоне СВО

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В зоне боевых действий на Харьковском направлении погиб ветеран Отечественной войны народа Абхазии Константин Иванов. Об этом сообщает... 10.10.2024, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В зоне боевых действий на Харьковском направлении погиб ветеран Отечественной войны народа Абхазии Константин Иванов. Об этом сообщает пресс-служба Единого штаба помощи Донбассу. Константин Иванов родился 15 сентября 1976 года в Ленинграде. Во время Отечественной войны народа Абхазии воевал в составе батальона "Шаратын" на Гумистинском фронте. После войны продолжил служить в спецподразделениях Минобороны Абхазии. Участник более сотни специальных и общевойсковых операций. У бойца осталось четверо детей.

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