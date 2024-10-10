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Ветеран Отечественной войны народа Абхазии погиб в зоне СВО
Ветеран Отечественной войны народа Абхазии погиб в зоне СВО
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В зоне боевых действий на Харьковском направлении погиб ветеран Отечественной войны народа Абхазии Константин Иванов. Об этом сообщает... 10.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-10T16:49+0300
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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В зоне боевых действий на Харьковском направлении погиб ветеран Отечественной войны народа Абхазии Константин Иванов. Об этом сообщает пресс-служба Единого штаба помощи Донбассу. Константин Иванов родился 15 сентября 1976 года в Ленинграде. Во время Отечественной войны народа Абхазии воевал в составе батальона "Шаратын" на Гумистинском фронте. После войны продолжил служить в спецподразделениях Минобороны Абхазии. Участник более сотни специальных и общевойсковых операций. У бойца осталось четверо детей.
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харьковская область, абхазия, россия
Ветеран Отечественной войны народа Абхазии погиб в зоне СВО
16:49 10.10.2024 (обновлено: 17:12 10.10.2024)
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В зоне боевых действий на Харьковском направлении погиб ветеран Отечественной войны народа Абхазии Константин Иванов. Об этом сообщает пресс-служба Единого штаба помощи Донбассу.
Константин Иванов родился 15 сентября 1976 года в Ленинграде.
Во время Отечественной войны народа Абхазии воевал в составе батальона "Шаратын" на Гумистинском фронте.
После войны продолжил служить в спецподразделениях Минобороны Абхазии.
Участник более сотни специальных и общевойсковых операций.
У бойца осталось четверо детей.