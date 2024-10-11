https://sputnik-abkhazia.ru/20241011/abkhazskie-deputaty-prinyali-uchastie-v-konferentsii-yuzhno-rossiyskoy-parlamentskoy-assotsiatsii--1052554639.html
Абхазские депутаты приняли участие в Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации
Абхазские депутаты приняли участие в Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации
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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба приняла участие в XLI Конференции Южно-Российской Парламентской... 11.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-11T18:37+0300
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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба приняла участие в XLI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации в Ростове-на-Дону. Повестка дня включала рассмотрение 54 вопросов, касающихся развития семейного предпринимательства и бизнеса в моногородах, мер по стабилизации энергосистемы Юга России, вопросы фармацевтической деятельности, целевого обучения в вузах, поддержки сельского хозяйства и аграриев. В соответствии с программой XLI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации состоялись заседания профильных комитетов и комиссии Южно-Российской Парламентской Ассоциации.
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абхазия, россия, ростов-на-дону, парламент абхазии, политика
абхазия, россия, ростов-на-дону, парламент абхазии, политика
Абхазские депутаты приняли участие в Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации
СУХУМ, 11 окт - Sputnik.
Делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба приняла
участие в XLI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации в Ростове-на-Дону.
Народное Собрании республики входит в Ассоциацию с 30 сентября 2005 года. В этом году ассоциированными членами стали Народные Советы ДНР и ЛНР, Законодательное Собрание Запорожской области и Херсонская областная Дума.
Повестка дня включала рассмотрение 54 вопросов, касающихся развития семейного предпринимательства и бизнеса в моногородах, мер по стабилизации энергосистемы Юга России, вопросы фармацевтической деятельности, целевого обучения в вузах, поддержки сельского хозяйства и аграриев.
В соответствии с программой XLI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации состоялись заседания профильных комитетов и комиссии Южно-Российской Парламентской Ассоциации.