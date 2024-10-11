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Бжания поздравил военнослужащих Абхазской армии с Днем Вооруженных сил
Бжания поздравил военнослужащих Абхазской армии с Днем Вооруженных сил
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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил военнослужащих Абхазской армии с Днем Вооруженных сил. 11.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-11T19:07+0300
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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил военнослужащих Абхазской армии с Днем Вооруженных сил. Он отметил, что Абхазская армия совместно с российскими коллегами сегодня надежно охраняет рубежи Абхазии. Государство делает все возможное для улучшения материально-технического обеспечения армии, добавил Бжания. 11 октября 1992 года председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241011/abkhazskoy-armii-ispolnilos-32-goda-1052547817.html
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абхазия, армия, аслан бжания
абхазия, армия, аслан бжания
Бжания поздравил военнослужащих Абхазской армии с Днем Вооруженных сил
СУХУМ, 11 окт - Sputnik
. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил
военнослужащих Абхазской армии с Днем Вооруженных сил.
"Этот день олицетворяет вашу силу и мужество, с которыми вы неизменно охраняете нашу Родину. Ваша преданность долгу и высокий профессионализм являются основой безопасности и стабильности страны", — говорится в поздравлении президента.
Он отметил, что Абхазская армия совместно с российскими коллегами сегодня надежно охраняет рубежи Абхазии.
Государство делает все возможное для улучшения материально-технического обеспечения армии, добавил Бжания.
11 октября 1992 года председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба.