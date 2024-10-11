https://sputnik-abkhazia.ru/20241011/bzhaniya-pozdravil-voennosluzhaschikh-abkhazskoy-armii-s-dnem-vooruzhennykh-sil-1052554802.html

Бжания поздравил военнослужащих Абхазской армии с Днем Вооруженных сил

Бжания поздравил военнослужащих Абхазской армии с Днем Вооруженных сил

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил военнослужащих Абхазской армии с Днем Вооруженных сил. 11.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

армия

аслан бжания

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СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил военнослужащих Абхазской армии с Днем Вооруженных сил. Он отметил, что Абхазская армия совместно с российскими коллегами сегодня надежно охраняет рубежи Абхазии. Государство делает все возможное для улучшения материально-технического обеспечения армии, добавил Бжания. 11 октября 1992 года председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241011/abkhazskoy-armii-ispolnilos-32-goda-1052547817.html

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