https://sputnik-abkhazia.ru/20241011/grazhdanin-i-nachalnik-o-tovarooborote-tsitrusakh-kadrakh-dlya-aeroporta-kontrabande-1052537524.html
Гражданин и начальник: о товарообороте, цитрусах, кадрах для аэропорта, контрабанде
Гражданин и начальник: о товарообороте, цитрусах, кадрах для аэропорта, контрабанде
Sputnik Абхазия
О цитрусовом сезоне, об итогах работы ГТК за 9 месяцев, о том, как проходит подготовка кадров для Сухумского аэропорта, ситуации с провозом товаров... 11.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-11T10:18+0300
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Гражданин и начальник: о товарообороте, цитрусах, кадрах для аэропорта, контрабанде
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: о товарообороте, цитрусах, кадрах для аэропорта, контрабанде
Цитрусовый сезон в этом году начался раньше. Если за аналогичный период 2023 года было вывезено около 150 килограммов мандаринов, то на сегодняшний день уже 26 тонн ранних сортов, сказал Лабахуа. В этом году ожидается вывоз до 37 тысяч тонн урожая цитрусовых. По словам Лабахуа, 15 октября должна состояться встреча с руководством Краснодарской таможни, где будут обсуждаться вопросы, связанные с цитрусовым сезоном."Мы надеемся, что так же, как и в прошлом году будут качественно и быстро обслужены наши участники внешнеэкономической деятельности, которые занимаются экспортом цитрусовых. Каких-либо сбоев в работе на сегодняшний день мы не ожидаем", – сказал Лабахуа.В 2023 году за 9 месяцев товарооборот составил 35 миллиардов 672 миллиона рублей. За аналогичный период этого года - 40 миллиардов 538 миллионов рублей, сообщил Лабахуа. За 9 месяцев этого года в бюджет поступило 3 миллиарда 65 миллионов рублей при плане 2 миллиарда 460 миллионов рублей. В прошлом году в этот период было внесено в бюджет 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Разница существенная, отметил Лабахуа.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, таможня, платежи, товарооборот, импорт, экспорт, цитрусовые, урожай, подкасты, аудио
абхазия, таможня, платежи, товарооборот, импорт, экспорт, цитрусовые, урожай, подкасты, аудио
Гражданин и начальник: о товарообороте, цитрусах, кадрах для аэропорта, контрабанде
10:18 11.10.2024 (обновлено: 10:20 11.10.2024)
О цитрусовом сезоне, об итогах работы ГТК за 9 месяцев, о том, как проходит подготовка кадров для Сухумского аэропорта, ситуации с провозом товаров контрабандой в эфире радио Sputnik рассказал первый зампредседателя ГТК Абхазии Алиас Лабахуа.
Цитрусовый сезон в этом году начался раньше. Если за аналогичный период 2023 года было вывезено около 150 килограммов мандаринов, то на сегодняшний день уже 26 тонн ранних сортов, сказал Лабахуа. В этом году ожидается вывоз до 37 тысяч тонн урожая цитрусовых. По словам Лабахуа, 15 октября должна состояться встреча с руководством Краснодарской таможни, где будут обсуждаться вопросы, связанные с цитрусовым сезоном.
"Мы надеемся, что так же, как и в прошлом году будут качественно и быстро обслужены наши участники внешнеэкономической деятельности, которые занимаются экспортом цитрусовых. Каких-либо сбоев в работе на сегодняшний день мы не ожидаем", – сказал Лабахуа.
В 2023 году за 9 месяцев товарооборот составил 35 миллиардов 672 миллиона рублей. За аналогичный период этого года - 40 миллиардов 538 миллионов рублей, сообщил Лабахуа. За 9 месяцев этого года в бюджет поступило 3 миллиарда 65 миллионов рублей при плане 2 миллиарда 460 миллионов рублей. В прошлом году в этот период было внесено в бюджет 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Разница существенная, отметил Лабахуа.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.