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Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил Путин
Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил Путин
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил президент России Владимир Путин в Ашхабаде. 11.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил президент России Владимир Путин в Ашхабаде.Глава государства добавил, что это естественный и необратимый процесс.Во время своего выступления на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций", посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, президент России подчеркнул, что писатель взывал к чистоте, справедливости и равенству в отношении между людьми, государствами и нациями, выступал за высокие идеалы дружбы и добрососедства.Путин подчеркнул, что все эти идеи и сегодня близки и понятны здравомыслящим людям, приобретая особенную актуальность и востребованность в нынешней непростой международной обстановке."Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", — добавил он.Президент отметил, что Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию по параметрам взаимодействия в формирующемся многополярном мире и открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми своими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.
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россия, владимир путин, политика, в мире
россия, владимир путин, политика, в мире
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил президент России Владимир Путин в Ашхабаде.
"Мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты", — сказал он.
Глава государства добавил, что это естественный и необратимый процесс.
Во время своего выступления на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций", посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, президент России подчеркнул, что писатель взывал к чистоте, справедливости и равенству в отношении между людьми, государствами и нациями, выступал за высокие идеалы дружбы и добрососедства.
Путин подчеркнул, что все эти идеи и сегодня близки и понятны здравомыслящим людям, приобретая особенную актуальность и востребованность в нынешней непростой международной обстановке.
"Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", — добавил он.
Президент отметил, что Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию по параметрам взаимодействия в формирующемся многополярном мире и открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми своими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.