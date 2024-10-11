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Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил Путин

Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил Путин

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил президент России Владимир Путин в Ашхабаде. 11.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, заявил президент России Владимир Путин в Ашхабаде.Глава государства добавил, что это естественный и необратимый процесс.Во время своего выступления на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций", посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, президент России подчеркнул, что писатель взывал к чистоте, справедливости и равенству в отношении между людьми, государствами и нациями, выступал за высокие идеалы дружбы и добрососедства.Путин подчеркнул, что все эти идеи и сегодня близки и понятны здравомыслящим людям, приобретая особенную актуальность и востребованность в нынешней непростой международной обстановке."Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления", — добавил он.Президент отметил, что Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию по параметрам взаимодействия в формирующемся многополярном мире и открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми своими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

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