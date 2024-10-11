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Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" пройдет в Абхазии
Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" пройдет в Абхазии
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" пройдет в Абхазии с 11 по 13 октября. 11.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" пройдет в Абхазии с 11 по 13 октября. Маршрут соревнований охватит почти всю республику – от Гала до озера Рица – и составляет 234 километра. Президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц рассказал, что "Nartman 2024" разделен на три этапа:В экстремальном триатлоне примут участие 14 спортсменов из Абхазии и России в личном зачете и одна команда из трех человек – в командном зачете. Мероприятие организовано Федерацией триатлона Абхазии и тренером по триатлону и бегу Антоном Харченко. Соревнования пройдут при поддержке компании "А-Мобайл" и Госкомспорта. Sputnik Абхазия – информационный партнер "Nartman 2024".
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спорт, абхазия, россия, спортивная абхазия
Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" пройдет в Абхазии
13:40 11.10.2024 (обновлено: 14:02 11.10.2024)
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" пройдет в Абхазии с 11 по 13 октября.
Маршрут соревнований охватит почти всю республику – от Гала до озера Рица – и составляет 234 километра.
Президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц рассказал, что "Nartman 2024" разделен на три этапа:
плавательный в Галском водохранилище протяженностью в 3,8 километра,
велосипедный от Галского водохранилища до озера Рица, 191 километр,
беговой на 39 километров от озера Рица мимо Чабгарского карниза, ущелья "Каменный мешок", водопада "Мужские слезы" до Гегского водопада, затем в горах к озеру Малая Рица.
В экстремальном триатлоне примут участие 14 спортсменов из Абхазии и России в личном зачете и одна команда из трех человек – в командном зачете.
Мероприятие организовано Федерацией триатлона Абхазии и тренером по триатлону и бегу Антоном Харченко. Соревнования пройдут при поддержке компании "А-Мобайл" и Госкомспорта. Sputnik Абхазия – информационный партнер "Nartman 2024".