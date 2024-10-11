https://sputnik-abkhazia.ru/20241011/pervyy-ekstremalnyy-triatlon-nartman-2024-proydet-v-abkhazii--1052551077.html

Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" пройдет в Абхазии

Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" пройдет в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" пройдет в Абхазии с 11 по 13 октября. 11.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-11T13:40+0300

2024-10-11T13:40+0300

2024-10-11T14:02+0300

в абхазии

спорт

абхазия

россия

спортивная абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102386/13/1023861328_0:11:1500:855_1920x0_80_0_0_5faf7847fd03a89f780c8701220f4b2e.jpg

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" пройдет в Абхазии с 11 по 13 октября. Маршрут соревнований охватит почти всю республику – от Гала до озера Рица – и составляет 234 километра. Президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц рассказал, что "Nartman 2024" разделен на три этапа:В экстремальном триатлоне примут участие 14 спортсменов из Абхазии и России в личном зачете и одна команда из трех человек – в командном зачете. Мероприятие организовано Федерацией триатлона Абхазии и тренером по триатлону и бегу Антоном Харченко. Соревнования пройдут при поддержке компании "А-Мобайл" и Госкомспорта. Sputnik Абхазия – информационный партнер "Nartman 2024".

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

спорт, абхазия, россия, спортивная абхазия