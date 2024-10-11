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Пилия поздравил жителей Гала с Днем города
Пилия поздравил жителей Гала с Днем города
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Гал — это сосредоточение ценностного ресурса многонационального абхазского народа, заявил в своем поздравлении с Днем города глава... 11.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Гал — это сосредоточение ценностного ресурса многонационального абхазского народа, заявил в своем поздравлении с Днем города глава района Константин Пилия. Он выразил уверенность, что число желающих приехать в Галский район, чтобы почувствовать его колорит и уникальность, полюбоваться достопримечательностями, будет только расти. "Мы прикладываем к этому все возможности, участвуем в открытии новых маршрутов и продвижении уже зарекомендовавших себя, что оправдывает наши ожидания", – добавил глава района. Темпы развития Гала, скорость происходящих изменений в городе — это прежде всего работа и любовь к городу местного населения, а также слаженной команды, добавил Пилия. "У нас впереди еще большие планы, а поддержка в такой работе абсолютно необходима, и мы уверены, что успешная реализация возможна в первую очередь за счет сплоченности и доверия друг к другу", – говорится в поздравлении.Гал — самый восточный город Абхазии. Свой статус он получил в 1932 году.
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гал, галский район, константин пилия, абхазия
гал, галский район, константин пилия, абхазия
Пилия поздравил жителей Гала с Днем города
15:00 11.10.2024 (обновлено: 16:04 11.10.2024)
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Гал — это сосредоточение ценностного ресурса многонационального абхазского народа, заявил в своем поздравлении с Днем города глава района Константин Пилия.
"Поздравляю с этим событием всех жителей Галского района и, конечно, всех жителей нашей прекрасной Республики Абхазия, потому что если столица – это сердце нашего государства, то Гал – это его руки, так как здесь живут необыкновенно трудолюбивые люди, уникальные ремесленники, великолепные хозяйственники, а также люди, которые тянутся к творчеству и искусству, к знаниям", — отметил Пилия.
Он выразил уверенность, что число желающих приехать в Галский район, чтобы почувствовать его колорит и уникальность, полюбоваться достопримечательностями, будет только расти.
"Мы прикладываем к этому все возможности, участвуем в открытии новых маршрутов и продвижении уже зарекомендовавших себя, что оправдывает наши ожидания", – добавил глава района.
Темпы развития Гала, скорость происходящих изменений в городе — это прежде всего работа и любовь к городу местного населения, а также слаженной команды, добавил Пилия.
"У нас впереди еще большие планы, а поддержка в такой работе абсолютно необходима, и мы уверены, что успешная реализация возможна в первую очередь за счет сплоченности и доверия друг к другу", – говорится в поздравлении.
Гал — самый восточный город Абхазии. Свой статус он получил в 1932 году.