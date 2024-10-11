https://sputnik-abkhazia.ru/20241011/piliya-pozdravil-zhiteley-gala-s-dnem-goroda-1052552647.html

Пилия поздравил жителей Гала с Днем города

Пилия поздравил жителей Гала с Днем города

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Гал — это сосредоточение ценностного ресурса многонационального абхазского народа, заявил в своем поздравлении с Днем города глава... 11.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

гал

галский район

константин пилия

абхазия

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Гал — это сосредоточение ценностного ресурса многонационального абхазского народа, заявил в своем поздравлении с Днем города глава района Константин Пилия. Он выразил уверенность, что число желающих приехать в Галский район, чтобы почувствовать его колорит и уникальность, полюбоваться достопримечательностями, будет только расти. "Мы прикладываем к этому все возможности, участвуем в открытии новых маршрутов и продвижении уже зарекомендовавших себя, что оправдывает наши ожидания", – добавил глава района. Темпы развития Гала, скорость происходящих изменений в городе — это прежде всего работа и любовь к городу местного населения, а также слаженной команды, добавил Пилия. "У нас впереди еще большие планы, а поддержка в такой работе абсолютно необходима, и мы уверены, что успешная реализация возможна в первую очередь за счет сплоченности и доверия друг к другу", – говорится в поздравлении.Гал — самый восточный город Абхазии. Свой статус он получил в 1932 году.

гал

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гал, галский район, константин пилия, абхазия