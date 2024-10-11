Российская армия освободила Островское в ДНР
14:39 11.10.2024 (обновлено: 17:00 11.10.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов/
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Островское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
Недельная сводка Минобороны России:
С 5 по 11 октября Вооруженными силами России нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами.
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Желанное Второе, Гордовка и Золотая Нива.
В течение недели ВС РФ продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области, в ходе которой освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих.
Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, переделанная для стрельбы по наземным целям управляемая ракета зенитного ракетного комплекса С-200, 33 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 603 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33419 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18607 танков и других боевых бронированных машин, 1470 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15988 орудий полевой артиллерии и минометов, 27145 единиц специальной военной автомобильной техники.