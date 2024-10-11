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Взаимный интерес: Судаков и Цзян о фестивале "Оpera Viva" в Абхазии

Взаимный интерес: Судаков и Цзян о фестивале "Оpera Viva" в Абхазии

Sputnik Абхазия

Худрук и главный дирижер Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, заслуженный артист России и Абхазии Анатолий Судаков и оперный певец из Китая... 11.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-11T17:38+0300

2024-10-11T17:38+0300

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Взаимный интерес: Судаков и Цзян о фестивале "Оpera Viva" в Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Судаков и Цзян о фестивале "Оpera Viva" в Абхазии

В Абхазии 9 и 10 октября проходил III Международный фестиваль "Opera Viva". В программе фестиваля были композиции в исполнении государственных музыкальных коллективов и оперных певцов из Абхазии, России и Китая. В интервью радио Sputnik художественный руководитель и главный дирижер Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, заслуженный артист России и Абхазии Анатолий Судаков и оперный певец из Китая, лауреат международных конкурсов Шанжун Цзян поделились впечатлениями от участия в фестивале. "Этот фестиваль является большим праздником для всех артистов Абхазии, России, Китая. Можно уже смело сказать, что это крупный международный фестиваль, где привлечены многие ресурсы из разных стран. Соединены многие ресурсы", – отметил Судаков. Слушайте подкаст.

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