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Взаимный интерес: Судаков и Цзян о фестивале "Оpera Viva" в Абхазии
Взаимный интерес: Судаков и Цзян о фестивале "Оpera Viva" в Абхазии
Sputnik Абхазия
Худрук и главный дирижер Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, заслуженный артист России и Абхазии Анатолий Судаков и оперный певец из Китая... 11.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-11T17:38+0300
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Взаимный интерес: Судаков и Цзян о фестивале "Оpera Viva" в Абхазии
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Судаков и Цзян о фестивале "Оpera Viva" в Абхазии
В Абхазии 9 и 10 октября проходил III Международный фестиваль "Opera Viva". В программе фестиваля были композиции в исполнении государственных музыкальных коллективов и оперных певцов из Абхазии, России и Китая. В интервью радио Sputnik художественный руководитель и главный дирижер Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, заслуженный артист России и Абхазии Анатолий Судаков и оперный певец из Китая, лауреат международных конкурсов Шанжун Цзян поделились впечатлениями от участия в фестивале. "Этот фестиваль является большим праздником для всех артистов Абхазии, России, Китая. Можно уже смело сказать, что это крупный международный фестиваль, где привлечены многие ресурсы из разных стран. Соединены многие ресурсы", – отметил Судаков. Слушайте подкаст.
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Взаимный интерес: Судаков и Цзян о фестивале "Оpera Viva" в Абхазии
17:38 11.10.2024 (обновлено: 17:39 11.10.2024)
Худрук и главный дирижер Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, заслуженный артист России и Абхазии Анатолий Судаков и оперный певец из Китая, лауреат международных конкурсов Шанжун Цзян в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik.
В Абхазии 9 и 10 октября проходил III Международный фестиваль "Opera Viva". В программе фестиваля были композиции в исполнении государственных музыкальных коллективов и оперных певцов из Абхазии, России и Китая.
В интервью радио Sputnik художественный руководитель и главный дирижер Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, заслуженный артист России и Абхазии Анатолий Судаков и оперный певец из Китая, лауреат международных конкурсов Шанжун Цзян поделились впечатлениями от участия в фестивале.
"Этот фестиваль является большим праздником для всех артистов Абхазии, России, Китая. Можно уже смело сказать, что это крупный международный фестиваль, где привлечены многие ресурсы из разных стран. Соединены многие ресурсы", – отметил Судаков.