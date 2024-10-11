https://sputnik-abkhazia.ru/20241011/zasedanie-komiteta-organov-vnutrennikh-del-prigranichnykh-regionov-mvd-abkhazii-i-rossii-1052552964.html

Заседание комитета органов внутренних дел приграничных регионов МВД Абхазии и России

Заседание комитета органов внутренних дел приграничных регионов МВД Абхазии и России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Вопросы обеспечения правопорядка на приграничных территориях, противодействия террористической и экстремистской деятельности, меры по... 11.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-11T15:48+0300

2024-10-11T15:48+0300

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Вопросы обеспечения правопорядка на приграничных территориях, противодействия террористической и экстремистской деятельности, меры по противодействию незаконному обороту наркотиков обсудили в Карачаево-Черкесии на заседании комитетов органов внутренних дел МВД Абхазии и России. Начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин отметил, что доверительный характер взаимоотношений между Россией и Абхазией проверен временем. Глава МВД Абхазии выразил уверенность, что результатом встречи будут эффективные решения по всем направлениям сотрудничества. "Показатели нашей работы – это спокойствие и уверенность в своей безопасности наших с вами граждан", — отметил Киут. По результатам встречи участниками мероприятия подписаны итоговые документы, в которых нашли свое отражение обсуждаемые вопросы.

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абхазия, россия, мвд абхазии, мвд рф, карачаево-черкесия