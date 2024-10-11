https://sputnik-abkhazia.ru/20241011/zasedanie-komiteta-organov-vnutrennikh-del-prigranichnykh-regionov-mvd-abkhazii-i-rossii-1052552964.html
Заседание комитета органов внутренних дел приграничных регионов МВД Абхазии и России
Заседание комитета органов внутренних дел приграничных регионов МВД Абхазии и России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Вопросы обеспечения правопорядка на приграничных территориях, противодействия террористической и экстремистской деятельности, меры по... 11.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-11T15:48+0300
2024-10-11T15:48+0300
2024-10-11T16:00+0300
в абхазии
абхазия
россия
мвд абхазии
мвд рф
карачаево-черкесия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/0b/1052552799_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2a830182f4eb69649fa83065f77bb436.jpg
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Вопросы обеспечения правопорядка на приграничных территориях, противодействия террористической и экстремистской деятельности, меры по противодействию незаконному обороту наркотиков обсудили в Карачаево-Черкесии на заседании комитетов органов внутренних дел МВД Абхазии и России. Начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин отметил, что доверительный характер взаимоотношений между Россией и Абхазией проверен временем. Глава МВД Абхазии выразил уверенность, что результатом встречи будут эффективные решения по всем направлениям сотрудничества. "Показатели нашей работы – это спокойствие и уверенность в своей безопасности наших с вами граждан", — отметил Киут. По результатам встречи участниками мероприятия подписаны итоговые документы, в которых нашли свое отражение обсуждаемые вопросы.
абхазия
россия
карачаево-черкесия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/0b/1052552799_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b7a079b70a2a3ca485fd8ca518f04375.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия, мвд абхазии, мвд рф, карачаево-черкесия
абхазия, россия, мвд абхазии, мвд рф, карачаево-черкесия
Заседание комитета органов внутренних дел приграничных регионов МВД Абхазии и России
15:48 11.10.2024 (обновлено: 16:00 11.10.2024)
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Вопросы обеспечения правопорядка на приграничных территориях, противодействия террористической и экстремистской деятельности, меры по противодействию незаконному обороту наркотиков обсудили в Карачаево-Черкесии на заседании комитетов органов внутренних дел МВД Абхазии и России.
Начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин отметил
, что доверительный характер взаимоотношений между Россией и Абхазией проверен временем.
"В этом году, 24 ноября, – 10-летие подписания Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве. Рассчитываем на дальнейшее развитие наших отношений на основе принципов открытости и взаимного уважения", – сказал Бачурин.
Глава МВД Абхазии выразил уверенность, что результатом встречи будут эффективные решения по всем направлениям сотрудничества.
"Показатели нашей работы – это спокойствие и уверенность в своей безопасности наших с вами граждан", — отметил Киут.
По результатам встречи участниками мероприятия подписаны итоговые документы, в которых нашли свое отражение обсуждаемые вопросы.