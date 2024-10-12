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Бжания поздравил народ с 25-летием принятия Акта о Государственной независимости Абхазии
Бжания поздравил народ с 25-летием принятия Акта о Государственной независимости Абхазии
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Аслан Бжания поздравил соотечественников с 25-летием принятия Акта о Государственной независимости Республики Абхазия. 12.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Аслан Бжания поздравил соотечественников с 25-летием принятия Акта о Государственной независимости Республики Абхазия. Президент отметил, что Абхазия уверенно идет по пути строительства суверенного, демократического государства.12 октября 1999 года президент Владислав Ардзинба, спикер Парламента Абхазии Сократ Джинджолия и депутаты подписали Акт о государственной независимости республики. Этому предшествовало проведение всенародного референдума об отношении к действующей Конституции, провозгласившей Абхазию суверенным, демократическим, правовым государством, субъектом международного права.
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аслан бжания, абхазия, политика
Бжания поздравил народ с 25-летием принятия Акта о Государственной независимости Абхазии
14:30 12.10.2024 (обновлено: 17:37 12.10.2024)
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Аслан Бжания поздравил соотечественников с 25-летием принятия Акта о Государственной независимости Республики Абхазия.
"С принятием Акта "О государственном суверенитете", вобравшего в себя достижения многолетней борьбы народа Абхазии за независимость, начался новый этап развития государства.Торжеством исторической справедливости стало признание независимости Республики Абхазия Российской Федерацией 26 августа 2008 года", – говорится в поздравлении.
Президент отметил, что Абхазия уверенно идет по пути строительства суверенного, демократического государства.
12 октября 1999 года президент Владислав Ардзинба, спикер Парламента Абхазии Сократ Джинджолия и депутаты подписали Акт о государственной независимости республики.
Этому предшествовало проведение всенародного референдума об отношении к действующей Конституции, провозгласившей Абхазию суверенным, демократическим, правовым государством, субъектом международного права.