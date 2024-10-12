https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/bzhaniya-pozdravil-narod-s-25-letiem-prinyatiya-akta-o-gosudarstvennoy-nezavisimosti-abkhazii-1052561890.html

Бжания поздравил народ с 25-летием принятия Акта о Государственной независимости Абхазии

Бжания поздравил народ с 25-летием принятия Акта о Государственной независимости Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Аслан Бжания поздравил соотечественников с 25-летием принятия Акта о Государственной независимости Республики Абхазия. 12.10.2024, Sputnik Абхазия

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политика

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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Аслан Бжания поздравил соотечественников с 25-летием принятия Акта о Государственной независимости Республики Абхазия. Президент отметил, что Абхазия уверенно идет по пути строительства суверенного, демократического государства.12 октября 1999 года президент Владислав Ардзинба, спикер Парламента Абхазии Сократ Джинджолия и депутаты подписали Акт о государственной независимости республики. Этому предшествовало проведение всенародного референдума об отношении к действующей Конституции, провозгласившей Абхазию суверенным, демократическим, правовым государством, субъектом международного права.

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