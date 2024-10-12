https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/grigoryan-ob-urozhae-tsitrusovykh-nadeemsya-na-dozhdi--1052519420.html

Григорян об урожае цитрусовых: надеемся на дожди

Григорян об урожае цитрусовых: надеемся на дожди

Sputnik Абхазия

Замглавы администрации Гулрыпшского района Рафик Григорян в интервью Sputnik рассказал об ожиданиях от урожая цитрусовых в нынешнем году. 12.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-12T15:03+0300

2024-10-12T15:03+0300

2024-10-12T15:03+0300

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Григорян об урожае цитрусовых Sputnik Абхазия Григорян об урожае цитрусовых

Гулрыпшский район традиционно славится своими плантациями цитрусовых. Каковы перспективы на урожай в этом сезоне, насколько качество продукции соответствует требованиям рынка и как варьируется стоимость? Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации Гулрыпшского района Рафик Григорян.По его словам, в Гулрыпшском районе картина неплохая, хотя засуха сильно помешала –урожай хороший, но плоды пока очень мелкие. Слушайте подкаст.

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