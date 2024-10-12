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Григорян об урожае цитрусовых: надеемся на дожди
Григорян об урожае цитрусовых: надеемся на дожди
Sputnik Абхазия
Замглавы администрации Гулрыпшского района Рафик Григорян в интервью Sputnik рассказал об ожиданиях от урожая цитрусовых в нынешнем году. 12.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-12T15:03+0300
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Григорян об урожае цитрусовых
Sputnik Абхазия
Григорян об урожае цитрусовых
Гулрыпшский район традиционно славится своими плантациями цитрусовых. Каковы перспективы на урожай в этом сезоне, насколько качество продукции соответствует требованиям рынка и как варьируется стоимость? Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации Гулрыпшского района Рафик Григорян.По его словам, в Гулрыпшском районе картина неплохая, хотя засуха сильно помешала –урожай хороший, но плоды пока очень мелкие. Слушайте подкаст.
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подкасты, цитрусовые, урожай, абхазия, аудио
подкасты, цитрусовые, урожай, абхазия, аудио
Григорян об урожае цитрусовых: надеемся на дожди
Замглавы администрации Гулрыпшского района Рафик Григорян в интервью Sputnik рассказал об ожиданиях от урожая цитрусовых в нынешнем году.
Гулрыпшский район традиционно славится своими плантациями цитрусовых. Каковы перспективы на урожай в этом сезоне, насколько качество продукции соответствует требованиям рынка и как варьируется стоимость? Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации Гулрыпшского района Рафик Григорян.
По его словам, в Гулрыпшском районе картина неплохая, хотя засуха сильно помешала –урожай хороший, но плоды пока очень мелкие.
"Надеемся, что последние дожди помогут восстановиться деревьям. Они были очень ущемлены из-за длительной засухи. Сейчас идет укрупнение урожая, а для этого нужна влага", – рассказал Григорян.