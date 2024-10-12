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Московская Абхазская диаспора объявила сбор средств для жителей в Курской области
Московская Абхазская диаспора объявила сбор средств для жителей в Курской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Московская Абхазская диаспора при поддержке посольства Абхазии в России объявила благотворительный сбор средств для оказания... 12.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-12T18:45+0300
2024-10-12T18:45+0300
2024-10-12T18:45+0300
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Московская Абхазская диаспора при поддержке посольства Абхазии в России объявила благотворительный сбор средств для оказания гуманитарной помощи, пострадавшим в Курской области. Подробную информацию о способах перевода денежных средств можно получить на странице МАД .
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абхазия, россия, гуманитарная помощь, курская область
абхазия, россия, гуманитарная помощь, курская область
Московская Абхазская диаспора объявила сбор средств для жителей в Курской области
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Московская Абхазская диаспора при поддержке посольства Абхазии в России объявила благотворительный сбор средств для оказания гуманитарной помощи, пострадавшим в Курской области.
Принимаются продукты питания длительного хранения, бытовая химия, подгузники, средства личной гигиены, базовые медикаменты, постельные принадлежности и постельное белье. Для передачи гуманитарного груза обращаться по номеру +7 916 620 07 23.
Подробную информацию о способах перевода денежных средств можно получить на странице МАД
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