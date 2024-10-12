https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/moskovskaya-abkhazskaya-diaspora-obyavila-sbor-sredstv-dlya-zhiteley-v-kurskoy-oblasti-1052562196.html

Московская Абхазская диаспора объявила сбор средств для жителей в Курской области

Московская Абхазская диаспора объявила сбор средств для жителей в Курской области

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Московская Абхазская диаспора при поддержке посольства Абхазии в России объявила благотворительный сбор средств для оказания... 12.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-12T18:45+0300

2024-10-12T18:45+0300

2024-10-12T18:45+0300

в абхазии

абхазия

россия

гуманитарная помощь

курская область

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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Московская Абхазская диаспора при поддержке посольства Абхазии в России объявила благотворительный сбор средств для оказания гуманитарной помощи, пострадавшим в Курской области. Подробную информацию о способах перевода денежных средств можно получить на странице МАД .

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абхазия, россия, гуманитарная помощь, курская область