https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/pervyy-ekstremalnyy-triatlon-nartman-2024-nachalsya-v-abkhazii-1052556321.html

Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" начался в Абхазии

Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" начался в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" стартовал в Абхазии в ночь на 12 октября заплывом в Галском водохранилище. 12.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-12T11:00+0300

2024-10-12T11:00+0300

2024-10-12T12:26+0300

в абхазии

спорт

спортивная абхазия

абхазия

галский район

озеро рица

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102386/10/1023861024_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f5ec967b687b5bc5732853377c9234fc.jpg

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" стартовал в Абхазии в ночь на 12 октября заплывом в Галском водохранилище.Проплыв дистанцию в 3,8 километра, триатлонисты продолжили путь на велосипедах. С Галского водохранилища они направились к озеру Рица.Старт заплыва был в 3:35, первым в личном зачете финишировал спортсмен Андрей Ляцкий.Первым спортсменом в велоэтапе у озера Рица финишировал участник эстафетной команды Константин Миланин. В личном зачете первым до Рицы добрался Андрей Ляцкий."Nartman 2024" проходит в Абхазии с 11 по 13 октября. Маршрут соревнований охватит почти всю республику — от Гала до озера Рица — и составляет 234 километра.В соревновании участвуют 14 спортсменов в личном зачете и одна команда из трех человек — в командном зачете.

абхазия

галский район

озеро рица

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

спорт, спортивная абхазия, абхазия, галский район, озеро рица