https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/pervyy-ekstremalnyy-triatlon-nartman-2024-nachalsya-v-abkhazii-1052556321.html
Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" начался в Абхазии
Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" начался в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" стартовал в Абхазии в ночь на 12 октября заплывом в Галском водохранилище. 12.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" стартовал в Абхазии в ночь на 12 октября заплывом в Галском водохранилище.Проплыв дистанцию в 3,8 километра, триатлонисты продолжили путь на велосипедах. С Галского водохранилища они направились к озеру Рица.Старт заплыва был в 3:35, первым в личном зачете финишировал спортсмен Андрей Ляцкий.Первым спортсменом в велоэтапе у озера Рица финишировал участник эстафетной команды Константин Миланин. В личном зачете первым до Рицы добрался Андрей Ляцкий."Nartman 2024" проходит в Абхазии с 11 по 13 октября. Маршрут соревнований охватит почти всю республику — от Гала до озера Рица — и составляет 234 километра.В соревновании участвуют 14 спортсменов в личном зачете и одна команда из трех человек — в командном зачете.
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спорт, спортивная абхазия, абхазия, галский район, озеро рица
спорт, спортивная абхазия, абхазия, галский район, озеро рица
Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" начался в Абхазии
11:00 12.10.2024 (обновлено: 12:26 12.10.2024)
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Первый экстремальный триатлон "Nartman 2024" стартовал в Абхазии в ночь на 12 октября заплывом в Галском водохранилище.
Проплыв дистанцию в 3,8 километра, триатлонисты продолжили путь на велосипедах. С Галского водохранилища они направились к озеру Рица.
Последняя часть марафона — беговая. Нартменам предстоит пробежать 39 километров от озера Рица мимо Чабгарского карниза, ущелья "Каменный мешок", водопада "Мужские слезы" до Гегского водопада, оттуда — к озеру Малая Рица и завершить забег у Рицы.
Старт заплыва был в 3:35, первым в личном зачете финишировал спортсмен Андрей Ляцкий.
Первым спортсменом в велоэтапе у озера Рица финишировал участник эстафетной команды Константин Миланин. В личном зачете первым до Рицы добрался Андрей Ляцкий.
"Nartman 2024" проходит в Абхазии с 11 по 13 октября. Маршрут соревнований охватит почти всю республику — от Гала до озера Рица — и составляет 234 километра.
В соревновании участвуют 14 спортсменов в личном зачете и одна команда из трех человек — в командном зачете.