https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/proshlo-25-let-so-dnya-podpisaniya-akta-o-gosudarstvennoy-nezavisimosti-abkhazii--1052557548.html

Прошло 25 лет со дня подписания Акта о государственной независимости Абхазии

Прошло 25 лет со дня подписания Акта о государственной независимости Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Акт о государственной независимости Абхазии был подписан 12 октября 1999 года президентом Владиславом Ардзинба, спикером Парламента... 12.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-12T12:45+0300

2024-10-12T12:45+0300

2024-10-12T12:46+0300

в абхазии

абхазия

политика

мид абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/0c/1052557036_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_88bcd9b3edd6515b05d1daa12505b951.jpg

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Акт о государственной независимости Абхазии был подписан 12 октября 1999 года президентом Владиславом Ардзинба, спикером Парламента республики Сократом Джинджолия и депутатами. Этому предшествовало проведение всенародного референдума об отношении к действующей Конституции, провозгласившей Абхазию суверенным, демократическим, правовым государством, субъектом международного права.3 октября 97,7% граждан одобрили действующую Конституцию, принятую 26 ноября 1994 года.В документе также содержалось обращение к ООН, ОБСЕ, ко всем государствам мира с призывом признать независимое государство, созданное народом Абхазии на основе права наций на свободное самоопределение.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, политика, мид абхазии