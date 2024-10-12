https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/proshlo-25-let-so-dnya-podpisaniya-akta-o-gosudarstvennoy-nezavisimosti-abkhazii--1052557548.html
Прошло 25 лет со дня подписания Акта о государственной независимости Абхазии
Прошло 25 лет со дня подписания Акта о государственной независимости Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Акт о государственной независимости Абхазии был подписан 12 октября 1999 года президентом Владиславом Ардзинба, спикером Парламента... 12.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Акт о государственной независимости Абхазии был подписан 12 октября 1999 года президентом Владиславом Ардзинба, спикером Парламента республики Сократом Джинджолия и депутатами. Этому предшествовало проведение всенародного референдума об отношении к действующей Конституции, провозгласившей Абхазию суверенным, демократическим, правовым государством, субъектом международного права.3 октября 97,7% граждан одобрили действующую Конституцию, принятую 26 ноября 1994 года.В документе также содержалось обращение к ООН, ОБСЕ, ко всем государствам мира с призывом признать независимое государство, созданное народом Абхазии на основе права наций на свободное самоопределение.
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Прошло 25 лет со дня подписания Акта о государственной независимости Абхазии
12:45 12.10.2024 (обновлено: 12:46 12.10.2024)
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Акт о государственной независимости Абхазии был подписан 12 октября 1999 года президентом Владиславом Ардзинба, спикером Парламента республики Сократом Джинджолия и депутатами.
Этому предшествовало проведение всенародного референдума об отношении к действующей Конституции, провозгласившей Абхазию суверенным, демократическим, правовым государством, субъектом международного права.
3 октября 97,7% граждан одобрили действующую Конституцию, принятую 26 ноября 1994 года.
"Акт "О Государственной Независимости Республики Абхазия" завершил процесс правового оформления суверенного государственного статуса Республики Абхазия. Основываясь на воле народа, в нем была подтверждена и провозглашена Государственная Независимость Республики Абхазия", - говорится в сообщении МИД республики.
В документе также содержалось обращение к ООН, ОБСЕ, ко всем государствам мира с призывом признать независимое государство, созданное народом Абхазии на основе права наций на свободное самоопределение.