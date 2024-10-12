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РУСДРАМ стал лауреатом международного фестиваля "Русская комедия"
РУСДРАМ стал лауреатом международного фестиваля "Русская комедия"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. РУСДРАМ стал лауреатом международного фестиваля "Русская комедия" в Ростове-на-Дону. 12.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. РУСДРАМ стал лауреатом международного фестиваля "Русская комедия" в Ростове-на-Дону.Театр показал постановку Олеси Невмержицкой "Пастух Махаз" 12 октября на сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького.Спектакль отметили в нескольких номинациях:Фестиваль "Русская комедия" – это показ лучших спектаклей комедийного жанра, поиск новых театральных форм и идей в постановке произведений русской классической драматургии и современных авторов, своеобразный конкурс творчества актеров, режиссеров, художников в жанре комедии.Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры России и Правительства Ростовской области.
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русдрам, культура, абхазия, ростов-на-дону, россия
русдрам, культура, абхазия, ростов-на-дону, россия
РУСДРАМ стал лауреатом международного фестиваля "Русская комедия"
23:38 12.10.2024 (обновлено: 23:39 12.10.2024)
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. РУСДРАМ стал лауреатом международного фестиваля "Русская комедия" в Ростове-на-Дону.
Театр показал постановку Олеси Невмержицкой "Пастух Махаз" 12 октября на сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького.
Спектакль отметили в нескольких номинациях:
"Лучшая работа режиссера",
"Лучшая работа художника" (Виталий Кацба),
"Лучшая мужская роль" (Саид Лазба – Махаз и Джамбул Жордания – Шалико),
"Лучший актерский ансамбль".
Фестиваль "Русская комедия" – это показ лучших спектаклей комедийного жанра, поиск новых театральных форм и идей в постановке произведений русской классической драматургии и современных авторов, своеобразный конкурс творчества актеров, режиссеров, художников в жанре комедии.
Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры России и Правительства Ростовской области.