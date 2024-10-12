https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/rusdram-stal-laureatom-mezhdunarodnogo-festivalya-russkaya-komediya-1052563148.html

РУСДРАМ стал лауреатом международного фестиваля "Русская комедия"

РУСДРАМ стал лауреатом международного фестиваля "Русская комедия"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. РУСДРАМ стал лауреатом международного фестиваля "Русская комедия" в Ростове-на-Дону. 12.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. РУСДРАМ стал лауреатом международного фестиваля "Русская комедия" в Ростове-на-Дону.Театр показал постановку Олеси Невмержицкой "Пастух Махаз" 12 октября на сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького.Спектакль отметили в нескольких номинациях:Фестиваль "Русская комедия" – это показ лучших спектаклей комедийного жанра, поиск новых театральных форм и идей в постановке произведений русской классической драматургии и современных авторов, своеобразный конкурс творчества актеров, режиссеров, художников в жанре комедии.Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры России и Правительства Ростовской области.

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