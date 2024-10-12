https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/vasserman-rossii-nevygodno-sokhranenie-terroristicheskoy-organizatsii-ukraina-1052549329.html
Вассерман: России невыгодно сохранение террористической организации "Украина"
Вассерман: России невыгодно сохранение террористической организации "Украина"
Sputnik Абхазия
Весь 160-летний опыт попыток воплощения в жизнь старой польской фальшивки "Украина – не Россия" неизменно оборачивается террором против русских, утверждает... 12.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-12T19:15+0300
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Вассерман: России не выгодно сохранение террористической организации "Украина"
Sputnik Абхазия
Вассерман: России не выгодно сохранение террористической организации "Украина"
Владимир Зеленский готов на прекращение огня взамен на гарантии стран Запада, сообщает итальянское издание Corriere della Sera. Эти гарантии, как некое подобие "корейского сценария", уже довольно долго муссируются в западных СМИ, политиками и в экспертной среде. Но нужен ли подобный сценарий России?На вопрос радио Sputnik Беларусь ответил известный политический консультант, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман."России в целом и Российской Федерации в частности совершенно не выгодно сохранение террористической организации "Украина" в каком бы то ни было виде. Весь 160-летний опыт попыток воплощения в жизнь старой польской фальшивки "Украина – не Россия" неизменно оборачивается террором против русских жителей тех регионов, а потом и против остальных русских", – считает Вассерман.По словам собеседника Sputnik, сохранение любой территории под названием "независимая Украина" будет гарантированным источником повышенной опасности."Надеюсь, что мы на идею заморозки конфликта не клюнем. Запад уже понял неизбежность ликвидации террористической организации "Украина", но надеется эту ликвидацию притормозить, чтобы она как можно дольше продолжала наносить ущерб всей русской цивилизации", – полагает эксперт.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, спецоперация, в мире, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, нато, спецоперация, в мире, аудио
Вассерман: России невыгодно сохранение террористической организации "Украина"
Весь 160-летний опыт попыток воплощения в жизнь старой польской фальшивки "Украина – не Россия" неизменно оборачивается террором против русских, утверждает известный российский эксперт Анатолий Вассерман.
Владимир Зеленский готов на прекращение огня взамен на гарантии стран Запада, сообщает итальянское издание Corriere della Sera. Эти гарантии, как некое подобие "корейского сценария", уже довольно долго муссируются в западных СМИ, политиками и в экспертной среде. Но нужен ли подобный сценарий России?
На вопрос радио Sputnik Беларусь
ответил известный политический консультант, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.
"России в целом и Российской Федерации в частности совершенно не выгодно сохранение террористической организации "Украина" в каком бы то ни было виде. Весь 160-летний опыт попыток воплощения в жизнь старой польской фальшивки "Украина – не Россия" неизменно оборачивается террором против русских жителей тех регионов, а потом и против остальных русских", – считает Вассерман.
По словам собеседника Sputnik, сохранение любой территории под названием "независимая Украина" будет гарантированным источником повышенной опасности.
"Надеюсь, что мы на идею заморозки конфликта не клюнем. Запад уже понял неизбежность ликвидации террористической организации "Украина", но надеется эту ликвидацию притормозить, чтобы она как можно дольше продолжала наносить ущерб всей русской цивилизации", – полагает эксперт.