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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/vodoprovodnye-truby-provedut-v-sele-baslata-1052556829.html
Водопроводные трубы проведут в селе Баслата
Водопроводные трубы проведут в селе Баслата
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Водопроводные трубы проведут в селе Баслата в рамках второго этапа проекта по водоснабжению Баслаты, Дзыгуты и Кяласура, сообщила... 12.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Водопроводные трубы проведут в селе Баслата в рамках второго этапа проекта по водоснабжению Баслаты, Дзыгуты и Кяласура, сообщила администрация Сухумского района.Подрядная организация также отреставрирует два резервуара емкостью по 700 тонн каждый. Сроки завершения работ около двух месяцев.На первом этапе проекта была построена насосная станция в селе Дзыгута, установлено современное оборудование и диспетчерская служба. Мощность станции в 2000 кубометров воды в сутки позволяет бесперебойно обеспечивать водой более тысячи домов.Стоимость работ второго этапа – 15,9 миллиона рублей. Общая сметная стоимость проекта - более 40 миллионов рублей.
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сухумский район, абхазия, водоканалы, водоснабжение, абхазия: благоустройство районов и городов
сухумский район, абхазия, водоканалы, водоснабжение, абхазия: благоустройство районов и городов

Водопроводные трубы проведут в селе Баслата

12:27 12.10.2024 (обновлено: 12:29 12.10.2024)
© Foto / Пресс-служба Администрации Сухумского района Водопроводные трубы проведут в селе Баслата
Водопроводные трубы проведут в селе Баслата - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2024
© Foto / Пресс-служба Администрации Сухумского района
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Водопроводные трубы проведут в селе Баслата в рамках второго этапа проекта по водоснабжению Баслаты, Дзыгуты и Кяласура, сообщила администрация Сухумского района.
Протяженность новых коммуникаций – более шести километров. Это позволит снабдить водой жителей улицы Чанба.
Подрядная организация также отреставрирует два резервуара емкостью по 700 тонн каждый. Сроки завершения работ около двух месяцев.
На первом этапе проекта была построена насосная станция в селе Дзыгута, установлено современное оборудование и диспетчерская служба. Мощность станции в 2000 кубометров воды в сутки позволяет бесперебойно обеспечивать водой более тысячи домов.
Стоимость работ второго этапа – 15,9 миллиона рублей. Общая сметная стоимость проекта - более 40 миллионов рублей.
© Foto / Пресс-служба Администрации Сухумского района Водопроводные трубы проведут в селе Баслата
Водопроводные трубы проведут в селе Баслата - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2024
Водопроводные трубы проведут в селе Баслата
© Foto / Пресс-служба Администрации Сухумского района
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