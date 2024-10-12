https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/vodoprovodnye-truby-provedut-v-sele-baslata-1052556829.html
Водопроводные трубы проведут в селе Баслата
Водопроводные трубы проведут в селе Баслата
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Водопроводные трубы проведут в селе Баслата в рамках второго этапа проекта по водоснабжению Баслаты, Дзыгуты и Кяласура, сообщила... 12.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-12T12:27+0300
2024-10-12T12:27+0300
2024-10-12T12:29+0300
в абхазии
сухумский район
абхазия
водоканалы
водоснабжение
абхазия: благоустройство районов и городов
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/0c/1052556521_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_702392b359c1d4c59268405a09c6b554.jpg
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Водопроводные трубы проведут в селе Баслата в рамках второго этапа проекта по водоснабжению Баслаты, Дзыгуты и Кяласура, сообщила администрация Сухумского района.Подрядная организация также отреставрирует два резервуара емкостью по 700 тонн каждый. Сроки завершения работ около двух месяцев.На первом этапе проекта была построена насосная станция в селе Дзыгута, установлено современное оборудование и диспетчерская служба. Мощность станции в 2000 кубометров воды в сутки позволяет бесперебойно обеспечивать водой более тысячи домов.Стоимость работ второго этапа – 15,9 миллиона рублей. Общая сметная стоимость проекта - более 40 миллионов рублей.
сухумский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/0c/1052556521_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_4f30f82157ffbc167044f54b563793b7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сухумский район, абхазия, водоканалы, водоснабжение, абхазия: благоустройство районов и городов
сухумский район, абхазия, водоканалы, водоснабжение, абхазия: благоустройство районов и городов
Водопроводные трубы проведут в селе Баслата
12:27 12.10.2024 (обновлено: 12:29 12.10.2024)
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Водопроводные трубы проведут в селе Баслата в рамках второго этапа проекта по водоснабжению Баслаты, Дзыгуты и Кяласура, сообщила администрация Сухумского района.
Протяженность новых коммуникаций – более шести километров. Это позволит снабдить водой жителей улицы Чанба.
Подрядная организация также отреставрирует два резервуара емкостью по 700 тонн каждый. Сроки завершения работ около двух месяцев.
На первом этапе проекта была построена насосная станция в селе Дзыгута, установлено современное оборудование и диспетчерская служба. Мощность станции в 2000 кубометров воды в сутки позволяет бесперебойно обеспечивать водой более тысячи домов.
Стоимость работ второго этапа – 15,9 миллиона рублей. Общая сметная стоимость проекта - более 40 миллионов рублей.