https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/vodoprovodnye-truby-provedut-v-sele-baslata-1052556829.html

Водопроводные трубы проведут в селе Баслата

Водопроводные трубы проведут в селе Баслата

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Водопроводные трубы проведут в селе Баслата в рамках второго этапа проекта по водоснабжению Баслаты, Дзыгуты и Кяласура, сообщила... 12.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Водопроводные трубы проведут в селе Баслата в рамках второго этапа проекта по водоснабжению Баслаты, Дзыгуты и Кяласура, сообщила администрация Сухумского района.Подрядная организация также отреставрирует два резервуара емкостью по 700 тонн каждый. Сроки завершения работ около двух месяцев.На первом этапе проекта была построена насосная станция в селе Дзыгута, установлено современное оборудование и диспетчерская служба. Мощность станции в 2000 кубометров воды в сутки позволяет бесперебойно обеспечивать водой более тысячи домов.Стоимость работ второго этапа – 15,9 миллиона рублей. Общая сметная стоимость проекта - более 40 миллионов рублей.

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Sputnik Абхазия

сухумский район, абхазия, водоканалы, водоснабжение, абхазия: благоустройство районов и городов