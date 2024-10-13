Абхазия и Беларусь обсудили вопросы сотрудничества в туриндустрии
15:45 13.10.2024 (обновлено: 15:47 13.10.2024)
© Томас Тхайцук Теймураз Хишба
© Томас Тхайцук
Подписаться
Встреча прошла в рамках II Международного конгресса туроператоров
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба обсудил вопросы сотрудничества с председателем правления Республиканского союза туриндустрии Беларуси Филиппом Гулым.
Встреча прошла в рамках II Международного конгресса туроператоров “Эволюционные драйверы развития туристического рынка: разнообразие моделей и международный опыт”.
Стороны отметили увеличение потока туристов в Абхазию из Беларуси.
"Туристический поток из Беларуси в Абхазию существует и растет, как хаотичный, так и организованный и его организованность в принципе структурируется благодаря деятельности Теймураза Владимировича, направляя бизнес Абхазии на воркшопы и встречи с белорусскими отправляющими компаниями для заключения прямых контрактов, также сам Хишба является достаточно ярким и профессиональным амбасадором не только туристической сферы, но культуры и традиций Абхазии в информационном пространстве туристического бизнеса в Республике Беларусь", - отметил Гулый.
Делегация из Абхазии во главе с министром туризма Теймуразом Хишба участвует во II Международном конгрессе туроператоров “Эволюционные драйверы развития туристического рынка: разнообразие моделей и международный опыт”. Конгресс — платформа для обмена опытом. Он объединяет ведущих представителей российской туриндустрии и зарубежных партнеров из стран СНГ.