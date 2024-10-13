Абхазия и Беларусь обсудили вопросы сотрудничества в туриндустрии

"Туристический поток из Беларуси в Абхазию существует и растет, как хаотичный, так и организованный и его организованность в принципе структурируется благодаря деятельности Теймураза Владимировича, направляя бизнес Абхазии на воркшопы и встречи с белорусскими отправляющими компаниями для заключения прямых контрактов, также сам Хишба является достаточно ярким и профессиональным амбасадором не только туристической сферы, но культуры и традиций Абхазии в информационном пространстве туристического бизнеса в Республике Беларусь", - отметил Гулый.