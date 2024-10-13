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Культурная афиша Абхазии: спектакли и органная музыка

Культурная афиша Абхазии: спектакли и органная музыка

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии с 14 по 20 октября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 13.10.2024, Sputnik Абхазия

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SputnikАбхазский драмтеатр 16 октября в 19:00 – спектакль "Король Лир". 17 октября в 19:00 – спектакль "Овод". Пицундский концертный зал 13 и 18 октября в 17:00 – концерт органной музыки в исполнении Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия. Абхазский молодежный театр 14 октября в 19:00 – спектакль "Антигона". РУСДРАМ 14 октября в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества". 15 октября в 19:00 – спектакль "Примадонны". 16 октября в 19:00 – спектакль "Роман с кокаином". 18 октября в 19:00 – спектакль "Виндзорские проказницы". 19 октября в 19:00 – спектакль "Евгений Онегин". 20 октября в 19:00 – спектакль "Софичка".

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