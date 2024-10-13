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Культурная афиша Абхазии: спектакли и органная музыка
Культурная афиша Абхазии: спектакли и органная музыка
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий в Абхазии с 14 по 20 октября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 13.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-13T14:45+0300
2024-10-13T14:45+0300
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SputnikАбхазский драмтеатр 16 октября в 19:00 – спектакль "Король Лир". 17 октября в 19:00 – спектакль "Овод". Пицундский концертный зал 13 и 18 октября в 17:00 – концерт органной музыки в исполнении Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия. Абхазский молодежный театр 14 октября в 19:00 – спектакль "Антигона". РУСДРАМ 14 октября в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества". 15 октября в 19:00 – спектакль "Примадонны". 16 октября в 19:00 – спектакль "Роман с кокаином". 18 октября в 19:00 – спектакль "Виндзорские проказницы". 19 октября в 19:00 – спектакль "Евгений Онегин". 20 октября в 19:00 – спектакль "Софичка".
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культура, абхазия, сухум, пицунда
культура, абхазия, сухум, пицунда
Культурная афиша Абхазии: спектакли и органная музыка
Афиша культурных событий в Абхазии с 14 по 20 октября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе.
16 октября в 19:00 – спектакль "Король Лир".
17 октября в 19:00 – спектакль "Овод".
Пицундский концертный зал
13 и 18 октября в 17:00 – концерт органной музыки в исполнении Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.
Абхазский молодежный театр
14 октября в 19:00 – спектакль "Антигона".
14 октября в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества".
15 октября в 19:00 – спектакль "Примадонны".
16 октября в 19:00 – спектакль "Роман с кокаином".
18 октября в 19:00 – спектакль "Виндзорские проказницы".
19 октября в 19:00 – спектакль "Евгений Онегин".
20 октября в 19:00 – спектакль "Софичка".