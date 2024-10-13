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Впереди плана: как Гулрыпшский район выполняет бюджетные показатели

Впереди плана: как Гулрыпшский район выполняет бюджетные показатели

Sputnik Абхазия

В эфире радио Sputnik начальник инспекции МНС по Гулрыпшскому району Астамур Бжания рассказал о бюджетных показателях за 2024 год, за счет чего район... 13.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. За девять месяцев 2024 года план по налоговым сборам в Гулрыпшском районе перевыполнен на 40%, рассказал в эфире радио Sputnik начальник инспекции МНС по Гулрыпшскому району Астамур Бжания. "За девять месяцев 2024 года план по налоговым сборам выполнен на 140%. То есть при плане 109 миллионов 700 тысяч рублей поступление платежей в бюджет района составили 153 миллиона 827 тысяч рублей. В суммарном выражении план перевыполнен на 44 миллиона 127 тысяч рублей. Динамика роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 164%", – отметил Бжания. Главный бюджетообразующий налог – подоходный. За 9 месяцев по подоходному налогу план составлял 62 миллиона 990 тысяч рублей. Фактическое поступление составило 79 миллионов. "То есть выполнение составило 125%. Перевыполнение в основном связано с разовым платежом организаций, была разовая сделка, от которой был удержан подоходный налог в размере 25 миллионов рублей”, – отметил Бжания. Гулрыпшский район пока дотационный, но местные власти рассчитывают увеличить собственные доходы за счет открытия аэропорта, сказал начальник инспекции МНС по Гулрыпшскому району.

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