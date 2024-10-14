https://sputnik-abkhazia.ru/20241014/chast-sukhuma-ostanetsya-zavtra-bez-sveta-iz-za-remontnykh-rabot-1052575946.html

Часть Сухума останется завтра без света из-за ремонтных работ

Часть Сухума останется завтра без света из-за ремонтных работ

Sputnik Абхазия

"Черноморэнерго" проводит ремонтные работы на подстанции "Сухум-1" и ИЭПиТ 14.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-14T19:07+0300

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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Часть Сухума останется завтра без света из-за ремонтных работ. Об этом сообщает "Черноморэнерго".15 октября, с 13:00 до 16:00, будет отключен трансформатор на подстанции "Сухум-1". А с 10:00 до 16:00 отключат подстанцию ИЭПиТ.

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