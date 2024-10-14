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Часть Сухума останется завтра без света из-за ремонтных работ
Часть Сухума останется завтра без света из-за ремонтных работ
Sputnik Абхазия
"Черноморэнерго" проводит ремонтные работы на подстанции "Сухум-1" и ИЭПиТ 14.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-14T19:07+0300
2024-10-14T19:07+0300
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Часть Сухума останется завтра без света из-за ремонтных работ. Об этом сообщает "Черноморэнерго".15 октября, с 13:00 до 16:00, будет отключен трансформатор на подстанции "Сухум-1". А с 10:00 до 16:00 отключат подстанцию ИЭПиТ.
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свет, отключение электричества, абхазия, новости
свет, отключение электричества, абхазия, новости
Часть Сухума останется завтра без света из-за ремонтных работ
"Черноморэнерго" проводит ремонтные работы на подстанции "Сухум-1" и ИЭПиТ
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Часть Сухума останется завтра без света из-за ремонтных работ. Об этом сообщает "Черноморэнерго".
15 октября, с 13:00 до 16:00, будет отключен трансформатор на подстанции "Сухум-1".
А с 10:00 до 16:00 отключат подстанцию ИЭПиТ.