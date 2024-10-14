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Хинтба об успехе РУСДРАМа на фестивале "Русская комедия": я ожидал успех "Пастуха Махаза"

Хинтба об успехе РУСДРАМа на фестивале "Русская комедия": я ожидал успех "Пастуха Махаза"

Sputnik Абхазия

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik об участии театра в Международном фестивале "Русская комедия" в Ростове-на-Дону. 14.10.2024, Sputnik Абхазия

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Хинтба об успехе РУСДРАМА на фестивале "Русская комедия" Sputnik Абхазия Хинтба об успехе РУСДРАМА на фестивале "Русская комедия"

РУСДРАМ стал лауреатом Международного фестиваля "Русская комедия" в Ростове-на-Дону. Театр показал постановку Олеси Невмержицкой "Пастух Махаз". По решению жюри фестиваля театр из Абхазии удостоился четырех наград – "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника", "Лучшая мужская роль", "Лучший актерский ансамбль". Об очередном успехе театра, о том, как реагировал на спектакль ростовский зритель, о том, как совершенствуют свое мастерство актеры и режиссеры, в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. Он признался, что "Пастух Махаз" - хороший спектакль, что является самым главным. И еще на предпремьерных показах Хинтба ожидал, что этот спектакль ждет успех. Слушайте подкаст.

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