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Хинтба об успехе РУСДРАМа на фестивале "Русская комедия": я ожидал успех "Пастуха Махаза"
Хинтба об успехе РУСДРАМа на фестивале "Русская комедия": я ожидал успех "Пастуха Махаза"
Sputnik Абхазия
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik об участии театра в Международном фестивале "Русская комедия" в Ростове-на-Дону. 14.10.2024, Sputnik Абхазия
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Хинтба об успехе РУСДРАМА на фестивале "Русская комедия"
Sputnik Абхазия
Хинтба об успехе РУСДРАМА на фестивале "Русская комедия"
РУСДРАМ стал лауреатом Международного фестиваля "Русская комедия" в Ростове-на-Дону. Театр показал постановку Олеси Невмержицкой "Пастух Махаз". По решению жюри фестиваля театр из Абхазии удостоился четырех наград – "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника", "Лучшая мужская роль", "Лучший актерский ансамбль". Об очередном успехе театра, о том, как реагировал на спектакль ростовский зритель, о том, как совершенствуют свое мастерство актеры и режиссеры, в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. Он признался, что "Пастух Махаз" - хороший спектакль, что является самым главным. И еще на предпремьерных показах Хинтба ожидал, что этот спектакль ждет успех. Слушайте подкаст.
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Хинтба об успехе РУСДРАМа на фестивале "Русская комедия": я ожидал успех "Пастуха Махаза"
15:11 14.10.2024 (обновлено: 15:18 14.10.2024)
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik об участии театра в Международном фестивале "Русская комедия" в Ростове-на-Дону.
РУСДРАМ стал лауреатом Международного фестиваля "Русская комедия" в Ростове-на-Дону. Театр показал постановку Олеси Невмержицкой "Пастух Махаз". По решению жюри фестиваля театр из Абхазии удостоился четырех наград – "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника", "Лучшая мужская роль", "Лучший актерский ансамбль". Об очередном успехе театра, о том, как реагировал на спектакль ростовский зритель, о том, как совершенствуют свое мастерство актеры и режиссеры, в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
"Это было для нас очень неожиданно, потому что мы невероятно переживали. Непросто далась подготовка , так как спектакль непростой технически, и свет сложный. Но мы справились. Были дополнительные места, зал был заполнен - более тысячи человек. Что очень важно, куда бы мы не приехали - всегда на наших спектаклях полный зал - это главный показатель, что мы делаем правильное дело", - сказал Хинтба.
Он признался, что "Пастух Махаз" - хороший спектакль, что является самым главным. И еще на предпремьерных показах Хинтба ожидал, что этот спектакль ждет успех.