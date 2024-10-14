https://sputnik-abkhazia.ru/20241014/khintba-rasskazal-o-vystuplenii-rusdrama-v-rostove-na-donu--1052575514.html

Хинтба рассказал о выступлении РУСДРАМа в Ростове-на-Дону

Хинтба рассказал о выступлении РУСДРАМа в Ростове-на-Дону

Sputnik Абхазия

РУСДРАм стал обладателем четырех призов театрального фестиваля в Ростове-на-Дону. 14.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-14T18:49+0300

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2024-10-14T18:49+0300

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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Главная причина удачного выступления на международном фестивале "Русская комедия" состоит в том, что РУСДРАМ показал зрителям хороший спектакль, сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. РУСДРАМ стал лауреатом международного фестиваля "Русская комедия" в Ростове-на-Дону. Театр показал постановку Олеси Невмержицкой "Пастух Махаз". По решению жюри фестиваля театр из Абхазии удостоился четырех наград – "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника", "Лучшая мужская роль", "Лучший актерский ансамбль".

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