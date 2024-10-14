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Хинтба рассказал о выступлении РУСДРАМа в Ростове-на-Дону
Хинтба рассказал о выступлении РУСДРАМа в Ростове-на-Дону
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РУСДРАм стал обладателем четырех призов театрального фестиваля в Ростове-на-Дону. 14.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-14T18:49+0300
2024-10-14T18:49+0300
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Главная причина удачного выступления на международном фестивале "Русская комедия" состоит в том, что РУСДРАМ показал зрителям хороший спектакль, сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. РУСДРАМ стал лауреатом международного фестиваля "Русская комедия" в Ростове-на-Дону. Театр показал постановку Олеси Невмержицкой "Пастух Махаз". По решению жюри фестиваля театр из Абхазии удостоился четырех наград – "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника", "Лучшая мужская роль", "Лучший актерский ансамбль".
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видео, мультимедиа, абхазия, видео, театр, русдрам
видео, мультимедиа, абхазия, видео, театр, русдрам
Хинтба рассказал о выступлении РУСДРАМа в Ростове-на-Дону
РУСДРАм стал обладателем четырех призов театрального фестиваля в Ростове-на-Дону.
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Главная причина удачного выступления на международном фестивале "Русская комедия" состоит в том, что РУСДРАМ показал зрителям хороший спектакль, сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
РУСДРАМ стал лауреатом международного фестиваля "Русская комедия" в Ростове-на-Дону. Театр показал постановку Олеси Невмержицкой "Пастух Махаз".
По решению жюри фестиваля театр из Абхазии удостоился четырех наград – "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника", "Лучшая мужская роль", "Лучший актерский ансамбль".