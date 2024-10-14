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"Осторожно, спойлер!": "Ловушка" Шьямалана и "Лес" Тюльбашевой

"Осторожно, спойлер!": "Ловушка" Шьямалана и "Лес" Тюльбашевой

Sputnik Абхазия

Обсуждение самого неудачного фильма в карьере американского режиссера Манодж Неллиятту (М. Найт) Шьямалана "Ловушка" и столько же неудачного литературного... 14.10.2024, Sputnik Абхазия

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"Осторожно, спойлер!": "Ловушка" Шьямалана и "Лес" Тюльбашевой Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": "Ловушка" Шьямалана и "Лес" Тюльбашевой

Обсуждение самого неудачного фильма в карьере американского режиссера Манодж Неллиятту (М. Найт) Шьямалана "Ловушка" и столько же неудачного литературного хоррора "Лес" Светланы Тюльбашевой в предстоящем эпизоде "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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