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"Осторожно, спойлер!": "Ловушка" Шьямалана и "Лес" Тюльбашевой
"Осторожно, спойлер!": "Ловушка" Шьямалана и "Лес" Тюльбашевой
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Обсуждение самого неудачного фильма в карьере американского режиссера Манодж Неллиятту (М. Найт) Шьямалана "Ловушка" и столько же неудачного литературного... 14.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-14T11:01+0300
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"Осторожно, спойлер!": "Ловушка" Шьямалана и "Лес" Тюльбашевой
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": "Ловушка" Шьямалана и "Лес" Тюльбашевой
Обсуждение самого неудачного фильма в карьере американского режиссера Манодж Неллиятту (М. Найт) Шьямалана "Ловушка" и столько же неудачного литературного хоррора "Лес" Светланы Тюльбашевой в предстоящем эпизоде "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
Обсуждение самого неудачного фильма в карьере американского режиссера Манодж Неллиятту (М. Найт) Шьямалана "Ловушка" и столько же неудачного литературного хоррора "Лес" Светланы Тюльбашевой в предстоящем эпизоде "Осторожно, спойлер!".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.