https://sputnik-abkhazia.ru/20241014/remontnye-raboty-na-podstantsii-sukhum-1-otmeneny-1052576394.html

Ремонтные работы на подстанции Сухум-1 отменены

Ремонтные работы на подстанции Сухум-1 отменены

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Ремонтные работы, запланированные на 15 октября на ПС Сухум-1 отменены. Об этом сообщает "Черноморэнерго". 14.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Ремонтные работы, запланированные на 15 октября на ПС Сухум-1 отменены. Об этом сообщает "Черноморэнерго".Ранее предприятие сообщило об отключении света в части Сухума из-за ремонтных работ. 15 октября, с 13:00 до 16:00, планировали отключить трансформатор на подстанции "Сухум-1". А с 10:00 до 16:00 обесточить подстанцию ИЭПиТ.

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