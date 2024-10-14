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Ремонтные работы на подстанции Сухум-1 отменены
Ремонтные работы на подстанции Сухум-1 отменены
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Ремонтные работы, запланированные на 15 октября на ПС Сухум-1 отменены. Об этом сообщает "Черноморэнерго". 14.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Ремонтные работы, запланированные на 15 октября на ПС Сухум-1 отменены. Об этом сообщает "Черноморэнерго".Ранее предприятие сообщило об отключении света в части Сухума из-за ремонтных работ. 15 октября, с 13:00 до 16:00, планировали отключить трансформатор на подстанции "Сухум-1". А с 10:00 до 16:00 обесточить подстанцию ИЭПиТ.
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абхазия, новости, электричество, отключение электричества
Ремонтные работы на подстанции Сухум-1 отменены
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Ремонтные работы, запланированные на 15 октября на ПС Сухум-1 отменены. Об этом сообщает "Черноморэнерго".
Ранее предприятие сообщило об отключении света в части Сухума из-за ремонтных работ.
15 октября, с 13:00 до 16:00, планировали отключить трансформатор на подстанции "Сухум-1". А с 10:00 до 16:00 обесточить подстанцию ИЭПиТ.