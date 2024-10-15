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Абхазские и российские таможенники обсудили подготовку к цитрусовому сезону
Абхазские и российские таможенники обсудили подготовку к цитрусовому сезону
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Абхазские и российские таможенники обсудили подготовку к цитрусовому сезону. 15.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-15T20:22+0300
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Абхазские и российские таможенники обсудили подготовку к цитрусовому сезону.Представители таможенных органов Абхазии и России отметили необходимость усилить взаимодействие приграничных служб, чтобы оперативно решать возникающие вопросы и ускорить процесс прохождения границы.По состоянию на 8 октября Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию. Всего планируют собрать до 37 тысяч тонн цитрусовых в этом году.
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цитрусовые, таможня, абхазия, россия
цитрусовые, таможня, абхазия, россия
Абхазские и российские таможенники обсудили подготовку к цитрусовому сезону
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Абхазские и российские таможенники обсудили подготовку к цитрусовому сезону.
Встреча состоялась в Государственном таможенном комитете. Стороны обсудили организацию таможенного оформления и контроля на абхазо-российской госгранице, подвели итоги курортного сезона 2024 года.
Представители таможенных органов Абхазии и России отметили необходимость усилить взаимодействие приграничных служб, чтобы оперативно решать возникающие вопросы и ускорить процесс прохождения границы.
По состоянию на 8 октября Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию. Всего планируют собрать до 37 тысяч тонн цитрусовых в этом году.