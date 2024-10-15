https://sputnik-abkhazia.ru/20241015/abkhazskie-i-rossiyskie-tamozhenniki-obsudili-podgotovku-k-tsitrusovomu-sezonu-1052584469.html

Абхазские и российские таможенники обсудили подготовку к цитрусовому сезону

Абхазские и российские таможенники обсудили подготовку к цитрусовому сезону

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Абхазские и российские таможенники обсудили подготовку к цитрусовому сезону. 15.10.2024, Sputnik Абхазия

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цитрусовые

таможня

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россия

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Абхазские и российские таможенники обсудили подготовку к цитрусовому сезону.Представители таможенных органов Абхазии и России отметили необходимость усилить взаимодействие приграничных служб, чтобы оперативно решать возникающие вопросы и ускорить процесс прохождения границы.По состоянию на 8 октября Абхазия экспортировала первые 25 тонн мандаринов в Россию. Всего планируют собрать до 37 тысяч тонн цитрусовых в этом году.

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цитрусовые, таможня, абхазия, россия