https://sputnik-abkhazia.ru/20241015/abkhazskiy-despio-pamyati-skulptora-yuriya-chkadua-1052579144.html

Абхазский Деспио: памяти скульптора Юрия Чкадуа

Абхазский Деспио: памяти скульптора Юрия Чкадуа

Sputnik Абхазия

15 октября – день памяти известного абхазского скульптора Юрия Чкадуа. 15.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-15T13:30+0300

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15 октября – день памяти известного абхазского скульптора Юрия Чкадуа.Он один из создателей памятника жертвам Латской трагедии в Гудауте, автор мемориала павшим в Великой Отечественной войне в Бзыби и множества портретов современников. Его называли ярким художником европейского направления, который по духу был близок французскому скульптору Шарлю Деспио.О жизни и творчестве абхазского скульптора европейского направления читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikЮрий Чкадуа родился в Сухуме 28 февраля 1939 года в семье служащих. В 60-х годах он окончил Сухумскую художественную школу, затем продолжил обучение в Тбилисской государственной академии художеств.Сам Амиран Сардионович познакомился с Чкадуа в 70-х годах, когда поступил в Сухумское художественное училище. Через преподавателя Виталия Лакрба начинающий скульптор имел возможность общаться с уже состоявшимися профессионалами.В общении, как вспоминает Адлейба, Юрий Чкадуа был очень открытый и честный."Это был образованный, интеллигентный молодой человек. Мог подсказать, научить. Можно сказать, он был одним из лидеров среди скульпторов того периода. Его присутствие в обсуждении работ, на выставках имело большое значение. Его слово было весомое для всех нас. Мы учились у него. Он был человек высокой культуры", – отмечает Адлейба.Необычайный язык скульптурыЮрий Чкадуа был ярким художником европейского направления, по духу близким французскому скульптору Шарлю Деспио."Необычайный язык скульптуры, интеллектуал. Он создавал по букве пластической скульптуры, строго соблюдал законы скульптуры. Он сделал серию портретов своих современников. Он, безусловно, лепил с натуры, и тем не менее по мере возможности создавал образы, цельные обобщенные портреты с необычайной выразительностью характера. Передавал характер через пластику, через объемы. Очень содержательные, образные произведения получались. Это был высокий уровень. Немало портретов им было создано", – поясняет Амиран Адлейба.Наиболее известная работа Юрия Чкадуа – памятник павшим в Великой Отечественной войне, установленный в Бзыби. Образ скорбящей матери абхазские искусствоведы считают одним из лучших памятников. По мнению Адлейба, это кульминация творчества скульптора.После Отечественной войны народа Абхазии Юрий Чкадуа в соавторстве с Виталием Лакрба создал памятник жертвам Латской трагедии. Это лаконичная экспрессивная работа, которая передает весь ужас трагедии.Несколько работ Юрия Чкадуа хранились в Национальной картинной галерее, но после пожара они не сохранились.Заслуженный художник Абхазии Юрий Чкадуа ушел из жизни 15 октября 2009 года.Юрий Чкадуа был участником многих всесоюзных выставок. Выставлялся в Москве, Ленинграде, Генуе, Берлине. Работал главным художником Сухума, был членом Союза художников СССР и Абхазии, заслуженным художником Абхазиии.

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