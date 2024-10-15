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Благотворительный показ мод "Новая жизнь старых вещей" прошел в Сухуме
Благотворительный показ мод "Новая жизнь старых вещей" прошел в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. показ мод "Новая жизнь старых вещей" прошел в Сухуме. 15.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-15T20:06+0300
2024-10-15T20:06+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. показ мод "Новая жизнь старых вещей" прошел в Сухуме. Мероприятие призвано обратить внимание на вопросы экологии и вторичной переработки материалов.В качестве основного материала были использованы джинсы, собранные у населения. Одна из организаторов мероприятия, представитель компании Colors of nation Лаура Тарнава отметила, что проект позволяет повысить осведомленность в вопросах экологии и инклюзивности. В показе мод приняла участие модель с ограниченными возможностями здоровья. Желающие могли приобрести переработанные джинсы на благотворительном аукционе. Все вырученные средства будут направлены в фонд "Ашана" для лечения тяжелобольных детей. "Новая жизнь старых вещей" - экопроект, запущенный в 2021 году Colors of nation совместно с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом при поддержке сотовой компании "Аквафон". Мероприятияе стало частью празднования 10-летия инициативы Colors of nation.
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культурно-благотворительный фонд "ашана", "colors of nation", абхазия, сухум, культура
культурно-благотворительный фонд "ашана", "colors of nation", абхазия, сухум, культура
Благотворительный показ мод "Новая жизнь старых вещей" прошел в Сухуме
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. показ мод "Новая жизнь старых вещей" прошел в Сухуме.
Мероприятие призвано обратить внимание на вопросы экологии и вторичной переработки материалов.
Абхазские дизайнеры, в том числе Расида Лакоба (Rasario), Асида Ахуба и Русудан Кобякова (Rusiko), представили эксклюзивные изделия из переработанного денима, каждая вещь - в единственном экземпляре.
В качестве основного материала были использованы джинсы, собранные у населения.
Одна из организаторов мероприятия, представитель компании Colors of nation Лаура Тарнава отметила, что проект позволяет повысить осведомленность в вопросах экологии и инклюзивности. В показе мод приняла участие модель с ограниченными возможностями здоровья.
Желающие могли приобрести переработанные джинсы на благотворительном аукционе. Все вырученные средства будут направлены в фонд "Ашана" для лечения тяжелобольных детей.
"Новая жизнь старых вещей" - экопроект, запущенный в 2021 году Colors of nation совместно с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом при поддержке сотовой компании "Аквафон". Мероприятияе стало частью празднования 10-летия инициативы Colors of nation.