Благотворительный показ мод "Новая жизнь старых вещей" прошел в Сухуме

Благотворительный показ мод "Новая жизнь старых вещей" прошел в Сухуме

СУХУМ, 15 окт - Sputnik.

Мероприятие призвано обратить внимание на вопросы экологии и вторичной переработки материалов.В качестве основного материала были использованы джинсы, собранные у населения. Одна из организаторов мероприятия, представитель компании Colors of nation Лаура Тарнава отметила, что проект позволяет повысить осведомленность в вопросах экологии и инклюзивности. В показе мод приняла участие модель с ограниченными возможностями здоровья. Желающие могли приобрести переработанные джинсы на благотворительном аукционе. Все вырученные средства будут направлены в фонд "Ашана" для лечения тяжелобольных детей. "Новая жизнь старых вещей" - экопроект, запущенный в 2021 году Colors of nation совместно с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом при поддержке сотовой компании "Аквафон". Мероприятияе стало частью празднования 10-летия инициативы Colors of nation.

